智利野火燒不盡　夏季熱浪侵襲　引發251處森林大火、近5萬公頃土地遭吞噬

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）位於南美洲的智利近來遭受熱浪襲擊，據知已在國內多處森林引發251場野火，造成至少22人死、554人傷，其中16人傷勢嚴重。

當北美洲正遭極地渦旋肆虐，美國東北部甚至出現攝氏零下79度的體感溫度，身處南美洲智利卻因夏季熱浪影響下，造成國內251處森林野火，截至4日上午，智利全國共有251處野火，有76起的火苗是在在週五新竄出，其中151處已獲得控制，野火已吞噬了4萬7000公頃的森林土地。

美聯社報導，除了已被列入災難緊急狀態地區的紐布萊（Nuble）和比歐比歐（Biobio），災區另擴大至阿勞卡尼亞地區（La Araucanía）。

智利內政部長杜哈（Carolina Toha）4日表示，數百起森林大火已造成至少22人喪生、554人受傷，其中16人傷勢嚴重，另有未經證實的10人失蹤，死亡人數恐持續攀升。

這22位罹難者不幸過世的地點皆位在重災區，包含16人在比歐比歐、5人在阿勞卡尼亞地區，另1人在紐布萊。其中有1人是直升機飛行員，他在阿勞卡尼亞地區幫助滅火時不幸墜機身亡。

杜哈表示，智利近日高溫再創紀錄，飆升至攝氏40度，過去一週內，遭大火燒毀的面積相當於過去一年的總面積大小。

她說，近來的野火敲響氣候變遷的警鐘，是人類不可忽視的重要議題之一，智利「已成為最易爆發火災的國家之一」。

智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）表示，政府會盡全力撲滅野火，也呼籲國際間能共同合作協助滅火工作。