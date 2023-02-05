未受恐嚇訊息影響　瑞士跨黨派國會議員團今搭機抵台灣

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）瑞士聯邦國會友台小組訪問團一行5人訂於5日至10日訪問台灣，其中友台小組主席莫里納、議員阿堤契今（5）日清晨搭機抵台，其餘3名成員也將搭機陸續抵台。

莫里納和阿堤契依原定計畫抵台訪問，並未受到兩日前桃園大眾捷運公司揚言放炸彈的恐嚇訊息影響，兩人搭乘的華航CI74班機於清晨6時5分抵達桃園國際機場，外交部派員接機，兩人在桃園國際機場並未發表談話，隨後在接機人員的協助下通關離去，至於訪團另外3名成員，將搭乘其他航班陸續抵台。

根據外交部新聞稿，訪問團由友台小組主席社會黨莫麟納(Fabian Molina)下議員、綠黨瓦德(Nicolas Walder)下議員共同率領，成員包括瑞士人民黨尼德格(Yves Nidegger)下議員、社會黨阿堤契(Mustafa Atici)下議員及綠黨波雪(Léonore Porchet)下議員。

瑞士聯邦國會友台小組訪問團一行5人訂於5日至10日訪問台灣。（圖／中央社）

外交部表示，對於瑞士聯邦國會友台小組於疫情後首度籌組跨黨派議員團來台訪問表達誠摯歡迎之意。訪團此行將晉見總統蔡英文、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮，並分別接受立法院及外交部款宴。

另也將拜會衛福部、國發會、陸委會、國科會等，以及參訪新竹科學園區及金門戰地遺址，藉由實地訪察，瞭解我國發展現況，並加強雙方在相關議題交流合作，深化台瑞互動。

因不滿瑞士聯邦國會友台小組訪問團將訪台，桃園捷運公司3日上午接到恐嚇訊息，對方揚言若訪問團來台，要在桃園機場捷運 A1台北車站放置炸彈，警方於列車加強巡檢。（圖／中央社）