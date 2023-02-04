日本壽司郎被屁孩惡搞損失上億 未來擬取消迴轉服務

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）網路日前瘋傳一名日本高中生在當地大型連鎖迴轉壽司「壽司郎」以手指沾口水觸碰迴轉帶上的壽司卻不拿取，更舔公用醬油瓶、乾淨杯子，讓下一位客人在不知情的狀況下取用，嚴重影響食安，此惡搞影片一發出引起軒然大波，壽司郎市值直接蒸發160億日圓（約新台幣36.8億）。

綜合媒體報導，日本推特最近瘋傳一段發生在壽司郎分店的惡搞影片，「壽司郎」業者日前表示，遭惡作劇的是位於岐阜市的分店「壽司郎岐阜正木店」。影片當中，一名男高中生先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起一個茶杯，舔完茶杯杯緣後放回原位，最後把自己的口水抹在轉盤上的壽司上。

此事件發生後，大量消費者因擔憂迴轉壽司食安問題，紛紛對之卻步，導致壽司郎公司股價暴跌，市值蒸發160億日圓（約新台幣36.8億元）。不少人在事後前往迴轉壽司店家，也發現店內用餐客人比平常同一時段少了很多，店家衛生形象有感被影響。

這名男高中生也因屁孩行為立刻被網肉搜，其父親日前接受日媒News PostSeven記者採訪時，坦承確實向壽司郎方面致歉，也透露已委請律師處理，律師告訴他什麼都不要多說。儘管惡搞行為人跟監護人已經當面致歉，但業者拒絕接受，認為「這是威脅食安的行為，將持續從刑事及民事兩方面嚴正因應」。

媒體指出，壽司郎店員受訪時說，舔杯騷動後雖然顧客一度減少，但過了幾天感覺顧客逐漸回流，公司也進一步採取了新的防範對策，未來可能也將採用點餐方式，而非迴轉取用壽司餐點。然而，許多人認為這樣就少了去迴轉壽司的樂趣，紛紛發起「拯救壽司郎」的活動，主打遵守衛生規定，好好在餐廳用餐並拍照發文。

日本高中生舔掉壽司郎37億市值。（圖/截圖自推特）