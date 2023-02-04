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紐約打卡新景點！曼哈頓街角也看得到芝加哥「豆子」裝置藝術

與芝加哥雕塑「雲門」不同，英籍雕刻藝術家卡普爾（Anish Kapoor）最新作品位在翠貝卡區一座豪華公寓大樓底下，這棟大樓名為56 Leonard，外界認為其外形長得極像疊疊樂（Jenga Tower）遊戲。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2023/02/04 20:21
印裔英籍雕刻藝術家卡普爾（Anish Kapoor）最新作品位於曼哈頓高級公寓外。（圖/截圖自Twitter<a href="https:...

印裔英籍雕刻藝術家卡普爾（Anish Kapoor）最新作品位於曼哈頓高級公寓外。（圖/截圖自Twitter印裔英籍雕刻藝術家卡普爾（Anish Kapoor）最新作品位於曼哈頓高級公寓外。（圖/截圖自Twitter@architext14)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國芝加哥「雲門」（Cloud Gate），俗稱「豆子」是當地著名的打卡景點，現在其印裔英籍雕刻藝術家卡普爾（Anish Kapoor）最新作品也現身紐約曼哈頓街頭！

CNN報導，2008年英國藝術家卡普爾受僱為美國紐約市曼哈頓下城的翠貝卡街區（tribeca）打造一個如芝加哥「雲門」的大型鏡面曲線反光雕塑，這件尚未命名的作品與卡普爾在芝加哥的標誌性創作「雲門」有很大的共通點，它的最高點有19英尺高，估計造價在800萬到1000萬美元之間。

報導指出，與占據千禧公園公共廣場一大顯眼空間的獨立芝加哥雕塑「雲門」不同，這個「翠貝卡豆」位在翠貝卡區一座豪華公寓大樓底下，這棟大樓名為56 Leonard，外界認為其外形長得極像疊疊樂（Jenga Tower）遊戲，這棟建築由瑞士建築事務所Herzog & de Meuron為房地產開發公司Alexico Group建造，該公司僱用了卡普爾創作這個巨型豆子。

據報導，「翠貝卡豆」製作期間遇到新冠肺炎疫情，使之停工一段時間，也因其技術複雜性而進度緩慢，多年來一直處於部分完工狀態，周圍環繞著工地鷹架，閃閃發光的外殼大面積地缺失，還一度獲得了「半豆」（half bean）的綽號。

製造商表示，為了讓翠貝卡區這個雕塑的安裝更快捷，同時節省成本，公司決定將精密部件製造得能夠緊密貼合在一起，接縫處幾乎看不到，變成如髮絲一般細。另一個和芝加哥豆子顯著不同的是懸掛系統，這個新雕塑作品中，每個切片都有單獨的支撐框架，而不是一個單一的大型支撐框架。

現在，這個藝術品現身在曼哈頓一個主要畫廊區附近，讓經過的遊客與愛好藝術的人們多了一個能夠自拍、展示地標性的紐約經典景點。
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