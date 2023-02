紐約打卡新景點！曼哈頓街角也看得到芝加哥「豆子」裝置藝術

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)美國芝加哥「雲門」(Cloud Gate),俗稱「豆子」是當地著名的打卡景點,現在其印裔英籍雕刻藝術家卡普爾(Anish Kapoor)最新作品也現身紐約曼哈頓街頭!

CNN報導,2008年英國藝術家卡普爾受僱為美國紐約市曼哈頓下城的翠貝卡街區(tribeca)打造一個如芝加哥「雲門」的大型鏡面曲線反光雕塑,這件尚未命名的作品與卡普爾在芝加哥的標誌性創作「雲門」有很大的共通點,它的最高點有19英尺高,估計造價在800萬到1000萬美元之間。

報導指出,與占據千禧公園公共廣場一大顯眼空間的獨立芝加哥雕塑「雲門」不同,這個「翠貝卡豆」位在翠貝卡區一座豪華公寓大樓底下,這棟大樓名為56 Leonard,外界認為其外形長得極像疊疊樂(Jenga Tower)遊戲,這棟建築由瑞士建築事務所Herzog & de Meuron為房地產開發公司Alexico Group建造,該公司僱用了卡普爾創作這個巨型豆子。

據報導,「翠貝卡豆」製作期間遇到新冠肺炎疫情,使之停工一段時間,也因其技術複雜性而進度緩慢,多年來一直處於部分完工狀態,周圍環繞著工地鷹架,閃閃發光的外殼大面積地缺失,還一度獲得了「半豆」(half bean)的綽號。

製造商表示,為了讓翠貝卡區這個雕塑的安裝更快捷,同時節省成本,公司決定將精密部件製造得能夠緊密貼合在一起,接縫處幾乎看不到,變成如髮絲一般細。另一個和芝加哥豆子顯著不同的是懸掛系統,這個新雕塑作品中,每個切片都有單獨的支撐框架,而不是一個單一的大型支撐框架。

現在,這個藝術品現身在曼哈頓一個主要畫廊區附近,讓經過的遊客與愛好藝術的人們多了一個能夠自拍、展示地標性的紐約經典景點。

I started taking pics of the bean without construction barriers. Apparently kapoor wasn’t satisfied with the appearance of the bean in a FaceTime call and ordered more polishing before the final unveiling next week. I took photos of the bean workers today. pic.twitter.com/5fyrzJeIl1