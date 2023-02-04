50萬張免費機票到香港！港府3月起辦抽獎 預計花費76億台幣預算

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）你沒看錯！香港政府與三大航空自3月1日起將舉辦免費機票抽獎，按照地區分開贈送機票，一共將提供50萬張免費機票，價值約2.548億美元（約76億台幣）。

CNN報導，香港兩年來計畫力邀國際旅客回港旅遊，在世界疫情趨緩，中國防疫政策也逐步開放的時代，這個「你好香港」（Hello Hong Kong）專案終於對外見客。根據港府，香港三大旗艦航空公司——國泰航空、香港快運航空和香港航空將與政府合作送出50萬張免費機票給登記抽獎的國際遊客。

報導指出，想要去香港旅遊的旅客可自3月1日到World of Winners網站登記抽獎，機票將分三批分配：3月1日起分配給來自東南亞地區的旅客，4月1日起分配給居住在中國旅客，5月1日起分配給世界其他地區的居住者。香港本地人也可以得到免費機票出國玩，不過當地人的抽獎時間要一直等到7月1日。

根據報導，一些過去外國遊客熟悉的香港景點已不復存在，像是Jumbo Kingdom水上餐廳就已永久關閉，而香港的山頂纜車則有經歷一番大改造。

過去因為疫情，香港自2020年就取消多項觀光活動，外國遊客要進出香港既困難又昂貴，嚴格的隔離措施及多項PCR檢測將大多數的旅客拒之門外，許多在當地工作的外國人也紛紛移出，一度造成香港金融與許多領域的專業人才流失。

報導指出，在疫情前，香港每年通常迎來5千6百萬名遊客，到了2022年，這個數字大幅下降到大約10萬人，這個金融中心經歷了自1961年以來最大的人口下降——下降了 1.6%。