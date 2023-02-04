新北推貢寮鮑料理　7家餐廳消費滿1500元折100元

春風和煦正是到東北角旅遊的好時節， 貢寮鮑鮮嫩肥美，新北市政府漁業處、貢寮區漁會及貢寮當地的7家 餐廳合作辦理「2023新北貢寮鮑慶新春活動」，即日起至3月3 1日期間凡到新港海鮮、黑白毛海鮮、富士海鮮、 卯澳海底寶小吃部、卯澳海洋驛站、海洋牧場、及奇園自然料理等7 間合作餐廳，用餐滿1,500元並品嚐貢寮鮑料理， 在餐廳櫃檯掃描活動QRcode並填寫資料， 向店家出示上傳成功畫面，即可獲得限量百元折扣， 數量有限送完為止，新北市漁業處歡迎各位朋友來嚐鮮。

新北市「貢寮鮑」(九孔鮑及黑盤鮑)， 飼養於潮汐換水的潮間帶養殖池， 使貢寮鮑有寬闊的活動空間及海浪的鍛鍊， 加上養殖達人們時常潛水清理養殖池底維持良好的養殖環境， 因此飼養出來的貢寮鮑不只味道鮮美，肉質更是鮮嫩Q彈， 此外貢寮鮑養殖達人們長年堅持養殖零用藥， 並在上市前配合新北市漁業處的抽驗把關，所以新北市「貢寮鮑」 絕對是民眾可以放心享用的在地美食。

(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

新北市政府輔導貢寮區漁會即日起至3月31日， 在貢寮鮑的故鄉新北市貢寮區舉辦「2023新北貢寮鮑慶新春活動 」，活動期間民眾在貢寮區7間活動合作餐廳如新港海鮮、 黑白毛海鮮、富士海鮮、卯澳海底寶小吃部、卯澳海洋驛站、 海洋牧場、及奇園自然料理等餐廳用餐，消費滿1,500元並品嚐 貢寮鮑料理，結帳時掃描活動QRcode並填寫資料， 向店家出示上傳成功畫面，即可獲得折抵當次消費100元優惠， 數量有限送完為止。

新北市漁業處表示，新北市擁有眾多美麗的漁港秘境， 歡迎大家走訪本市特色漁港，欣賞沿途自然風光及感受漁村文化， 品嚐當地最新鮮的海鮮料理，尤其是來東北角旅遊， 千萬別錯過肥美正當季的新北貢寮鮑！

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供