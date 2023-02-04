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新北推貢寮鮑料理　7家餐廳消費滿1500元折100元

By 台灣英文新聞
2023/02/04 17:29
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

春風和煦正是到東北角旅遊的好時節，貢寮鮑鮮嫩肥美，新北市政府漁業處、貢寮區漁會及貢寮當地的7家餐廳合作辦理「2023新北貢寮鮑慶新春活動」，即日起至3月31日期間凡到新港海鮮、黑白毛海鮮、富士海鮮、卯澳海底寶小吃部、卯澳海洋驛站、海洋牧場、及奇園自然料理等7間合作餐廳，用餐滿1,500元並品嚐貢寮鮑料理，在餐廳櫃檯掃描活動QRcode並填寫資料，向店家出示上傳成功畫面，即可獲得限量百元折扣，數量有限送完為止，新北市漁業處歡迎各位朋友來嚐鮮。

新北市「貢寮鮑」(九孔鮑及黑盤鮑)，飼養於潮汐換水的潮間帶養殖池，使貢寮鮑有寬闊的活動空間及海浪的鍛鍊，加上養殖達人們時常潛水清理養殖池底維持良好的養殖環境，因此飼養出來的貢寮鮑不只味道鮮美，肉質更是鮮嫩Q彈，此外貢寮鮑養殖達人們長年堅持養殖零用藥，並在上市前配合新北市漁業處的抽驗把關，所以新北市「貢寮鮑」絕對是民眾可以放心享用的在地美食。

新北推貢寮鮑料理　7家餐廳消費滿1500元折100元

(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

新北市政府輔導貢寮區漁會即日起至3月31日，在貢寮鮑的故鄉新北市貢寮區舉辦「2023新北貢寮鮑慶新春活動」，活動期間民眾在貢寮區7間活動合作餐廳如新港海鮮、黑白毛海鮮、富士海鮮、卯澳海底寶小吃部、卯澳海洋驛站、海洋牧場、及奇園自然料理等餐廳用餐，消費滿1,500元並品嚐貢寮鮑料理，結帳時掃描活動QRcode並填寫資料，向店家出示上傳成功畫面，即可獲得折抵當次消費100元優惠，數量有限送完為止。

新北市漁業處表示，新北市擁有眾多美麗的漁港秘境，歡迎大家走訪本市特色漁港，欣賞沿途自然風光及感受漁村文化，品嚐當地最新鮮的海鮮料理，尤其是來東北角旅遊，千萬別錯過肥美正當季的新北貢寮鮑！

新北推貢寮鮑料理　7家餐廳消費滿1500元折100元

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

更新時間 : 2023-02-04 17:48 GMT+08:00

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