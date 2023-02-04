全民票選2023技職教育代表字出爐！技職學子 「昂」首闊步

2023技職教育年度代表字大選經過為期半年的集字 、票選，最後由新北市李宥霖先生推薦的「昂」字獲選為2023技 職教育年度代表字。今（4）日正式公布， 教育局長張明文出席頒贈感謝狀，現場同時進行抽獎活動，共有12 5項總值超過十萬元的產業支持獎品，活動熱鬧又具意義， 展現新北市多年深耕技職教育的豐碩成果。

教育局指出，新北市為強化技職教育與社會的互動， 特別邀請國立臺灣師範大學技術職業教育研究中心合作規劃， 全國首創技職教育年度代表字大選， 此次活動在網路平台向全國民眾徵稿集字，藉由全民的創意發想給予 2023年技職教育期許與祝福，共收集到150組代表字， 字詞優美，推薦理由也具有教育意義。

而有別於其他主題代表字活動，本次活動更邀請專家、學者在150 組代表字中，經過會議討論遴選出10組候選年度代表字， 再開放給全國民眾網路票選，統計最高票當選2023技職教育年度 代表字。

推薦「昂」字的李宥霖先生表示， 多年來感受到新北市積極推動技職教育各項政策不遺餘力，「昂」 從字形上象徵眾人合力卯起來勠力推動技職教育， 於字義上期許技職教育的發展如同太陽升起一般，日益蓬勃， 莘莘學子在技職學習之路上，都能昂首闊步，神采奕奕。另外， 第二名至第十名的代表字分別為才（Talent）、拓（Deve lop）、卓（Excellence）、巧（Skillful） 、菁（Elite）、亮（Spotlight）、跨（Cross ）、行（Action）、敏（Agility）， 皆賦予技職教育深厚的意涵。

活動主辦單位之一的臺師大工業教育學系主任宋修德提到， 這次活動特別向全國民眾募集推薦字，由民眾投稿的內容來看， 相當具有內涵，除了讚嘆我國民眾素養之高， 也能感受民眾對於技職教育的關切， 以及教育先進們在技職教育的多年耕耘，默默收到成效。

此外，活動獲得產業界共襄盛舉，提供豐富獎品， 其中包含大板根森林溫泉酒店、小林髮廊、 全球傳動科技股份有限公司、自在空間髮妝造型沙龍、 春保森拉天時集團、鼎王餐飲集團、 華育機電企業有限公司等知名企業，贊助獎項有住宿券、溫泉券、 量販店禮券、餐飲招待券、染燙招待券、 洗沐護髮組等獎項與民眾分享，也希望藉此活動拋磚引玉， 吸引更多的企業支持技職教育，產官學合作共同培育專業人才。

贊助溫泉券及住宿券的大板根森林溫泉酒店經理蕭莉莉表示， 新北市近年在推動技職教育人才培育時，廣納各界意見、 傾聽產業界的心聲及實務經驗，讓產官學研之間形成良好的互動， 共同為提升技職教育盡一分心力。

教育局長張明文表示，技職教育是立國根本，培育出無數技術人才， 促進社會繁榮與經濟發展，重要性不言可喻。透過此活動， 讓民眾一起來參與新北技職教育，體察技職教育的特色， 共同擘劃教育的創新面貌，匯集眾智為國家培養未來世界人才。

年度代表字-昂，公布後合影。張明文局長(左起)、宋修德系主任、推薦人李宥霖先生合影。(照片來源：新北市教育局提供)