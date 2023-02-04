2023台灣燈會在台北　中華電信伴您喜迎金兔年

喜迎金兔年，全台燈會活動陸續登場，其中2023台灣燈會主燈「 玉兔壯彩」將於明（5）日元宵節晚上於台北國父紀念館正式點亮， 為因應疫情解封後的首場大型燈會活動， 中華電信於台灣燈會四大展區共計佈建近200台最新型高效能基地 台，並運用AI大數據分析網路話務熱區， 機動配置基地台及擴充網路容量，並佐以C- RAN高效能設備集中化技術，提供倍數級以上處理能力， 滿足尖峰時段使用行動上網數據量的需求， 確保用戶皆能以最高品質的4G/5G行動網路，即時發送FB、 LINE和IG等社群通訊軟體傳遞佳節祝福；此外， 中華電信MOD、Hami Video也將全程高畫質直播主燈點燈活動， 無法親臨開幕現場的民眾，千萬也不要錯過。

為讓全台用戶元宵出遊賞燈，行動上網隨拍隨傳最盡興， 中華電信亦針對全台各縣市燈會活動，包括新北燈會、桃園燈會、 平溪天燈節、宜蘭冬山舊河港燈節、花蓮太平洋燈會、 中臺灣元宵燈會、苗栗元宵火旁龍之夜、南投燈會、台南月津港燈節、 台南鹿耳門國際高空煙火秀、高雄燈會、屏東燈節、 台東元宵炸寒單繞境等熱門活動與景點， 佈建擴充近500台高效能基地台， 更動員上百名工程人員即時優化燈會現場人潮尖峰時段的網路品質， 提供穩定、順暢及高速的4G/5G行動網路服務。

繼2022年12月獲得OPENSIGNAL台灣5G網速體驗第 一名大獎肯定外，此次在SPEEDTEST® 2023年2月最新公布的「台灣行動量測報告」 中一舉獨獲2018-2022「連續5年最佳行動涵蓋」和「 連續5年最佳行動網路」冠軍，並蟬聯2021-2022「 台灣5G網速第一名」大獎，再次取得台灣行動涵蓋與網速NO. 1；中華電信網路技術分公司簡志誠總經理表示， 此次獲獎再次印證中華電信致力於以客戶為中心的建設獲得國際認證 與用戶肯定，中華電信將持續擴大網路建設， 提供客戶5G綿密的涵蓋與極致的網速體驗。