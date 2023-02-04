新店安坑輕軌2/10通車 新北捷運推一個月免費搭乘、限量「好事乘3」啤酒

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新店安坑輕軌將於下週五（10日）正式通車，新北大眾捷運公司除了推出一個月免費搭乘活動，還有各種紀念商品，當天可一次買到。

安坑輕軌將於10日下午1點發出首班車，前120名民眾可獲當日紀念一日票及市集100元兌換券。另還有紀念名信片、紀念章、限量「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒等限量商品。

新北捷運表示，2月10日通車日起至3月12日止，凡持電子票證可免費搭乘，試營運營業時間為上午10點至下午6點。若欲索取「山形」可折式導覽手冊，可洽安坑輕軌K9十四張站旅客服務處。

為慶祝安坑輕軌正式通車，新北捷運與新北在地知名冠軍啤酒商「啤酒頭」聯合推出「好事乘3」安坑通車限定紀念禮盒。共有3瓶紀念款啤酒，「處之淡藍」、「時萊運轉」、「生茶有道」，分別代表淡海輕軌、環狀線及安坑輕軌等三條不同路線，加上工字型軌道造型開瓶器，售價為新台幣588元，限量200組，在安坑輕軌K9十四張站販售。

試營運期間，現場還有「遊植感市集」，以植物及自然、手作主題為主的攤商品牌及現場音樂表演，以及商品福袋，民眾可搭乘安坑輕軌順便逛逛市集。

安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，K9十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，安坑居民前往雙北都會區可望減少15至20分鐘時間。沿線周邊社區也有4條公車路線通往輕軌站，分別為安坑1線、安坑2線、安坑3線、安坑5線。