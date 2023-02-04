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美國爆人工淚液致死失明案例 台灣食藥署：未進口EzriCare產品

綠膿桿菌抗藥性極高，抗生素往往無效，得在黃金時間內對症下藥

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/04 15:44
（圖／ezricare-info.com）

（圖／ezricare-info.com）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國爆發知名人工淚液品牌EzriCare感染綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）的事件，今（4）日食藥署表示，台灣並未進口這款產品。

食藥署表示，台灣並無核准輸入EzriCare人工淚液，將持續注意相關警訊。中央社引述振興醫院感染科主任李明政說法，綠膿桿菌是相當惡毒的細菌，擴散快，必須透過專用抗生素才有用，3日內對症下藥的治療效果最佳。

他也提到，綠膿桿菌易存在於物體表面，如隱形眼鏡。過去曾有這類眼球、玻璃體感染此菌的案例，若太慢治療，恐致失明。

根據美聯社，美國CDC本周向醫界發出警告，這波人工淚液汙染事件已在12州傳出55個案例，血液、尿液或肺部驗出綠膿桿菌，至少1人死亡，5人永久視力喪失。

EzriCare是由印度藥廠Global Pharma Healthcare製造，在FDA建議下，該公司已召回商品，以及另一款Delsam Pharma人工淚液。

有關當局之所以如此憂心，是因綠膿桿菌的抗藥性極高，常用的抗生素都拿它沒轍，僅有一款名為cefiderocol的新型抗生素似乎奏效。至於人工淚液怎能感染血液或肺部？原因在於眼睛透過淚管與鼻腔相通，細菌可從鼻腔進入肺部，而一旦進入人體，就有機會導致血液、傷口感染。

美國爆人工淚液致死失明案例 台灣食藥署：未進口EzriCare產品
電子顯微鏡下的綠膿桿菌（圖／美聯社）
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