Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

「不願與同性伴侶為鄰」日本首相秘書官釀失言風波恐去職

同婚在日本仍是極為敏感的議題，也是首相岸田文雄的燙手山芋

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/04 14:31
日本首相岸田文雄（右）與秘書官荒井勝喜（圖／美聯社）

日本首相岸田文雄（右）與秘書官荒井勝喜（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本首相岸田文雄的秘書官荒井勝喜，3日發表了「厭同」言論，遭媒體抖出，讓正打算積極處理同性婚姻議題的岸田，顏面無光，他很可能因此丟了飯碗。

綜合日本時報路透報導，荒井3日在首相公邸與媒體私下談話時表示，「他不想與LGBT情侶當鄰居」、「討厭看到他們」，甚至稱若同性婚姻在日本合法化，將「改變社會的樣貌」、「不少人會因此離開日本」。

荒井稍後雖收回相關的歧視言論，並為其「誤導性」談話向大眾道歉，但傷害卻已造成。

岸田1月底才在國會中表示，針對同性婚姻議題，必須審慎處理，畢竟可能影響日本的家庭結構。此時下屬卻出現這種政治不正確言論，著實難堪。他4日表示，這番發言完全無法接受，與其政策相悖，他別無選擇，只能開除荒井。

岸田5月才要接待七大工業國（G7）領袖，此事件也讓該政府相當尷尬。不同於70年以來長期由保守自民黨執政的日本，其他G7國家皆已允許同性結婚，或者認可同性伴侶民事結合。

對外形象問題是一回事，國民的好感也可能下滑。自去年岸田政府官員接連請辭後，岸田的支持度就一路下跌，只剩30%，包括前總務政務官杉田水脈。杉田12月時，就因針對LGBT族群、原住民愛努族（Ainu）的歧視言論而下台。

根據NHK於2021年7月所做的民調，即岸田上任前2個月，當時1,508名受訪者中，57%支持同性結合。2022年11月，東京地方法院雖駁回了同性伴侶向政府提起的賠償訴訟，但也表示，現行法律未保障同婚權，確實有違憲法。

「不願與同性伴侶為鄰」日本首相秘書官釀失言風波恐去職
日本同性伴侶向政府提起賠償訴訟，2022年11月走向東京地方法院（圖／美聯社）
日本
同婚
同性
憲法
LGBT
首相
日相
岸田文雄
G7
七大工業國

相關新聞

【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
2023/02/01 18:02
【就是要做自己】英國歌手Sam Smith第四張專輯問世　這首破20億點閱超洗腦新歌聽起來！
【就是要做自己】英國歌手Sam Smith第四張專輯問世　這首破20億點閱超洗腦新歌聽起來！
2023/02/01 10:29
笑歪！日本抽桌巾搞笑藝人二度空降台灣　大港開唱門票秒殺4月嗨翻高雄
笑歪！日本抽桌巾搞笑藝人二度空降台灣　大港開唱門票秒殺4月嗨翻高雄
2023/01/28 11:21
日本5月後將改變新冠肺炎級別 降至與季節性流感同等級
日本5月後將改變新冠肺炎級別 降至與季節性流感同等級
2023/01/27 20:12
日本出生率新低、育兒成本世界高 岸田定位育兒最重要政策
日本出生率新低、育兒成本世界高 岸田定位育兒最重要政策
2023/01/23 19:50

更新時間 : 2023-02-04 17:47 GMT+08:00

最受歡迎

【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
2/7起台灣放寬「0+7」自主防疫　外出免快篩、有症狀再驗
2/7起台灣放寬「0+7」自主防疫　外出免快篩、有症狀再驗
【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
美甲光療機有紫外線！美國研究：會破壞人體DNA、有致癌疑慮
美甲光療機有紫外線！美國研究：會破壞人體DNA、有致癌疑慮
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
疑致50多人感染1人死亡　美國CDC籲停止使用EzriCare人工淚液
疑致50多人感染1人死亡　美國CDC籲停止使用EzriCare人工淚液
美國研究：想遠離腦神經疾病　記得顧好口腔健康
美國研究：想遠離腦神經疾病　記得顧好口腔健康