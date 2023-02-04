「不願與同性伴侶為鄰」日本首相秘書官釀失言風波恐去職

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本首相岸田文雄的秘書官荒井勝喜，3日發表了「厭同」言論，遭媒體抖出，讓正打算積極處理同性婚姻議題的岸田，顏面無光，他很可能因此丟了飯碗。

綜合日本時報、路透報導，荒井3日在首相公邸與媒體私下談話時表示，「他不想與LGBT情侶當鄰居」、「討厭看到他們」，甚至稱若同性婚姻在日本合法化，將「改變社會的樣貌」、「不少人會因此離開日本」。

荒井稍後雖收回相關的歧視言論，並為其「誤導性」談話向大眾道歉，但傷害卻已造成。

岸田1月底才在國會中表示，針對同性婚姻議題，必須審慎處理，畢竟可能影響日本的家庭結構。此時下屬卻出現這種政治不正確言論，著實難堪。他4日表示，這番發言完全無法接受，與其政策相悖，他別無選擇，只能開除荒井。

岸田5月才要接待七大工業國（G7）領袖，此事件也讓該政府相當尷尬。不同於70年以來長期由保守自民黨執政的日本，其他G7國家皆已允許同性結婚，或者認可同性伴侶民事結合。

對外形象問題是一回事，國民的好感也可能下滑。自去年岸田政府官員接連請辭後，岸田的支持度就一路下跌，只剩30%，包括前總務政務官杉田水脈。杉田12月時，就因針對LGBT族群、原住民愛努族（Ainu）的歧視言論而下台。

根據NHK於2021年7月所做的民調，即岸田上任前2個月，當時1,508名受訪者中，57%支持同性結合。2022年11月，東京地方法院雖駁回了同性伴侶向政府提起的賠償訴訟，但也表示，現行法律未保障同婚權，確實有違憲法。



日本同性伴侶向政府提起賠償訴訟，2022年11月走向東京地方法院（圖／美聯社）