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2/4台灣新增本土病例23,349例、境外移入397例、死亡79例

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/04 14:18
2/4台灣新增本土病例23,349例、境外移入397例、死亡79例（圖／中央流行疫情指揮中心）

2/4台灣新增本土病例23,349例、境外移入397例、死亡79例（圖／中央流行疫情指揮中心）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增23,746例COVID-19確定病例，分別為23,349例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增79例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,349例本土病例，為10,464例男性、12,872例女性，13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,260例)，臺中市(2,871例)，高雄市(2,855例)，桃園市(2,608例)，臺北市(2,050例)，臺南市(1,874例)，彰化縣(1,261例)，新竹縣(767例)，屏東縣(595例)，苗栗縣(560例)，新竹市(549例)，宜蘭縣(521例)，基隆市(463例)，花蓮縣(454例)，雲林縣(440例)，南投縣(403例)，嘉義縣(306例)，嘉義市(187例)，臺東縣(167例)，金門縣(87例)，澎湖縣(64例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增79例本土病例死亡個案，為47例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、75例具慢性病史、51例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月27日至今(2023)年1月31日，死亡日期介於去年12月16日至今年2月1日。

指揮中心說明，今日新增397例境外移入個案中，為188例男性，209例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年11月15日至今年2月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,809,911例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,162,085例排除) ，其中9,645,862例確診，分別為49,714例境外移入、9,596,094例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,614例COVID-19死亡病例，其中16,593例為本土，21例為境外移入。

2/4台灣新增本土病例23,349例、境外移入397例、死亡79例
（圖／中央流行疫情指揮中心）

2/4台灣新增本土病例23,349例、境外移入397例、死亡79例
（圖／中央流行疫情指揮中心）

2/4台灣新增本土病例23,349例、境外移入397例、死亡79例
（圖／中央流行疫情指揮中心）
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