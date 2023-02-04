GD親友限定鞋款二手網站釋出 Nike黃勾球鞋4,000萬韓元成交

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）一雙BIGBANG隊長權志龍G-Dragon與Nike合作的聯名鞋款，近日出現在南韓一知名二手拍賣網，並以3,999萬9千韓幣（約100萬台幣）售出，特別的是，這是雙限量88雙，且從未對外販售的「親友限定款」。

GD在2019年退伍後，初次與運動品牌Nike攜手合作聯名鞋款「Nike Air Force 1 Para-noise」，而此次售出於二手平台上的款式，帶有F&F（Friends & Family）黃色Swoosh（Nike 勾勾Logo），是GD當初設計贈送給親朋好友的特別鞋款，限量生產88雙，並未對外販售，因此賣家極有可能為GD身邊的熟人。

另外，GD當時於韓國公開限量發售的紅色Swoosh鞋款定價為21萬9,000韓元（約5,500台幣），因GD生日為8月18日，故限量生產了818雙。在發售當天，位於首爾弘大的Nike專賣店前排隊購買的人潮長達400公尺，轉賣價格位在600萬至1,000萬韓元之間（約15～25萬台幣）。

GD曾說道，「Air Force 1 Para-Noise」一詞象徵著他這一生所經歷的一切，包含著過去和現在，累積了很多經驗，讓人懷著新夢想，並以此創造現在的自己和未來的自我。

「Air Force 1 Para-Noise」除了Air Force的經典設計外，還放上了GD個人品牌「Peaceminusone」的代表性雛菊刺繡，鞋子的表層顏料會隨著時間褪去，露出GD隱藏在內層的特別設計。

G-Dragon在2021年時也第三度與Nike合作推出「Kwondo 1」，在正式發行前GD先贈送了111雙給親朋好友，包含了鄭雨盛及曹世鎬等人，在當時也引起了一陣話題。