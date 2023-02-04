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兄弟吵架怎麼辦？　專家：找對「中層管理者」育兒更輕鬆

By 健康醫療網／編輯部整理, 健康醫療網
2023/02/04 10:00
兄弟吵架怎麼辦？　專家：找對「中層管理者」育兒更輕鬆

兄弟吵架怎麼辦？　專家：找對「中層管理者」育兒更輕鬆

我要以不同方式來對待兩兄弟嗎？

我從2009年開始透過JARADA和孩子們相處，得到了一些感觸──家庭成員對待彼此的方式正在改變。

首先是媽媽對待哥哥和弟弟的方式出現了差異。以前有「優待長子」的習慣，但現在已經很少家庭那樣了。反而是蘊藏「必須認定彼此同等」訊息的育兒方式變得更加盛行。

這個變化似乎在哥哥討厭弟弟的這個現象上有一定的相關性。在尤其是我在教育現場上可以探知孩子們內心最原始的想法，因此這些變化讓我感觸更加深刻。

我在演講場合上收到的提問大多都是兄弟問題。有趣的是，聽著那些三寶媽分享自己的故事時，有人說當孩子數量從兩個變到三個時，辛苦也跟著加倍；有些人卻說育兒變輕鬆了。而那些認為育兒變得更容易的家庭都有一個共通點，就是找對了中層管理者。

如果哥哥開始教弟弟或陪他一起玩，感覺就像是在時間和經濟上找到了助理。反之，如果父母無法放手，將自己的領域交給其他人執行，想要提供五星級的服務，那麼就會在養育兄弟上陷入困境。

當子女人數超過兩人時，唯有將家庭成員當成一個組織，育兒才能變得更加輕鬆。

再加上兄弟對於差別待遇非常敏感。比起「媽媽為我做了多少」，他們更加在乎「媽媽為哥哥／弟弟做了多少」。

打從一開始就不可能做到完全相同的待遇。孩子們需要的或許是「因為你們是不同的存在，所以媽媽會以不同的方式來對你們」這樣的宣言也不一定。如果只是一再說著「你們都是一樣的存在，媽媽對你們的愛是一樣的」來取代上述的宣言，孩子一定會感到背叛。因為不可能因為老大就學了，就買給老二一模一樣的包包。

看一下聽著「你們是一樣的存在！」這句話長大的八歲和五歲兄弟，通常都是這樣──五歲的弟弟會誤以為自己已經八歲，會想要和哥哥一起看他喜歡的動畫片、和哥哥玩一樣的遊戲；他會覺得五歲的同齡朋友不好玩，會想要更常和哥哥的朋友們玩在一起──他的自我已經來到八歲，身體卻只有五歲。

這樣的孩子在面對哥哥時的情感，很容易以自卑感出發。對於哥哥擁有的東西總是很敏感，想要爭取哥哥擁有的一切。實際在現場上針對「哥哥被弟弟打」，而不是哥哥打弟弟的相關諮詢比過去大幅成長了許多。

或許對哥哥來說，和欺負弟弟相比，當被弟弟欺負的那方反而更有利於維持父母的關心和愛護吧。

在哥哥身上共存著兩種心態──因為討厭弟弟所以想要和他分開、身為哥哥所以想要照顧弟弟。在這兩種心態中，我們必須觸發想要幫忙照顧弟弟的那一種。這時最有效的方法之一就是讓哥哥參與育兒過程。

「旼俊啊，旼植一直跑來跑去，媽媽好累喔。你可以幫我在旼植跑的時候，叫他不要跑嗎？」

這項育兒技巧反映出男孩強烈需要得到認同的特性。

差別待遇是毫無理由地以不同方式對待。以不同方式對待不同個體的差別在於尊重。比起全部一視同仁，我們需要針對年齡採取不同的對應方式；比起分別對孩子好，要設計出可以讓彼此共同擁有的經驗更加重要。

只有一個孩子和擁有兩個以上孩子會遇到不同的困難。現場教師也會遇到相似的難題。尤其當孩子們開始團結起來不聽話時，就會讓人束手無策。因此請放下要獨自承擔每個孩子的心態，最好能帶著和全體成員共同建立組織的想法來分配彼此的任務。

給成長中的家庭一句話

為了能讓老大為弟弟做點事，請這麼告訴他：

「我需要你來一起幫忙照顧弟弟。」

兄弟吵架怎麼辦？　專家：找對「中層管理者」育兒更輕鬆

本文摘選自《給不小心又對孩子大吼大叫的你》，采實出版。

【延伸閱讀】

小孩過年三大病狀　感冒重複感染恐併發肺炎！

「早知道就不要生下你！」如刀割在心　父母如何應對親子衝突？


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56615
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更新時間 : 2023-02-05 19:20 GMT+08:00

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