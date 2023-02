贈送發電機捐暖 台灣禦寒物資再抵烏克蘭

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)俄烏戰爭即將滿周年,台灣除了捐款、捐暖,也趕在農曆年,將新一批援助物資經波蘭送至烏克蘭,包括台灣製造的保暖物品。

根據中央社,外交部除了緊急將發電機送至烏克蘭主要城市,也籌措了毛毯、毛帽、手套、圍巾等禦寒產品,首批155棧板物資已於1月28日由波蘭轉運至烏克蘭城市利維夫(Lviv)市,由烏方分配至各城市。

我國駐波蘭代表處人員1月31日赴波蘭熱舒夫(Rzeszów)市科技園區倉儲參加交贈儀式,波蘭國際援助中心執行長威爾克(Wojciech Wilk)推文表示,對於能協助台灣完成此次物資捐贈,協助烏克蘭人民度過寒冬,備感榮幸。

外交部此前表示,第一批柴汽油發電機已於1月運抵基輔,將用於關鍵基礎設施及市政府廣設的供暖站,1月4日再捐贈200萬美元,擴大協助戰區前線哈爾科夫(Kharkiv)、米科萊夫(Mykolaiv)及赫爾松(Kherson)三市,採購發電及供暖設備。

It was a privilege for @FundacjaPCPM to provide logistical support to a major @TaiwaninPoland @MOFA_Taiwan aid delivery to Ukraine with winterization supplies, amounting to 500+ pallets. February will be the coldest month in this winter, this assistance is truly life-saving pic.twitter.com/DP21fcg8Nj