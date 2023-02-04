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贈送發電機捐暖 台灣禦寒物資再抵烏克蘭

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/04 11:14
台灣 愛心物資順利分批運抵波蘭，其中第一批共155棧板 的物資已於2023年1月28日運至烏克蘭西部城市利維夫。 （駐波蘭代表處提供）

台灣 愛心物資順利分批運抵波蘭，其中第一批共155棧板 的物資已於2023年1月28日運至烏克蘭西部城市利維夫。 （駐波蘭代表處提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）俄烏戰爭即將滿周年，台灣除了捐款、捐暖，也趕在農曆年，將新一批援助物資經波蘭送至烏克蘭，包括台灣製造的保暖物品。

根據中央社，外交部除了緊急將發電機送至烏克蘭主要城市，也籌措了毛毯、毛帽、手套、圍巾等禦寒產品，首批155棧板物資已於1月28日由波蘭轉運至烏克蘭城市利維夫（Lviv）市，由烏方分配至各城市。

我國駐波蘭代表處人員1月31日赴波蘭熱舒夫（Rzeszów）市科技園區倉儲參加交贈儀式，波蘭國際援助中心執行長威爾克（Wojciech Wilk）推文表示，對於能協助台灣完成此次物資捐贈，協助烏克蘭人民度過寒冬，備感榮幸。

外交部此前表示，第一批柴汽油發電機已於1月運抵基輔，將用於關鍵基礎設施及市政府廣設的供暖站，1月4日再捐贈200萬美元，擴大協助戰區前線哈爾科夫（Kharkiv）、米科萊夫（Mykolaiv）及赫爾松（Kherson）三市，採購發電及供暖設備。
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