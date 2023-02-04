（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）冰凍多年，原本有望回溫的美中雙邊關係，因一顆間諜氣球消了風。中國稱一切都是誤會，是科研氣球「誤入」美國領空，美國不領情，國務卿布林肯（Antony Blinken）悍然取消訪中。外界百思不得其解，明明不乏間諜科技，北京卻放了顆氣球，這倒底是演哪一齣？

綜合BBC、CNN、經濟學人分析，氣球是舊時的偵察技術。日軍曾於二戰期間，在氣球上綁上炸彈，對美國發動攻擊。美國與蘇聯在冷戰期間也是氣球的愛用者。時序推進至今日，傳聞五角大廈傳亦有意部署高空充氣艇，納入偵察網絡。

專家認為，北京或許意在向華府釋出訊息，中方一方面願意改善關係，一方面卻仍時時準備好透過各種途徑與美國較勁，但不致將情況激化至劍拔弩張。若真是如此打算，有什麼比看似無害的氣球更好用的呢？

中國事務專家Benjamin Ho表示，若真要探查敵情，中國有的是精良設備。「中國有各種可蒐集美國基礎設施等情資的手段，放出氣球不過是想放出訊息，順便看看美國人會如何反應。」

卡內基倫理與國際事務委員會（Carnegie Council for Ethics in International Affairs）研究員Arthur Holland Michel則認為，中國可能就是要鬧得舉世皆知，藉由氣球，展現自己有施展精密科技闖入美國領空的能力，卻又不會讓事態升高。

不過，氣球的偵察能力還是不容小覷。上頭可裝載攝影機、雷達偵測器，相較於衛星或無人機，不僅造價低，也易於部署。

氣球能在距地面約24,000至37,000公尺的高度緩慢飄移，能對特定目標進行較長時間的偵察活動，低軌衛星的高度則高達160至2,000公里，且囿於固定軌道，機動性相對較低。除了「偷拍」地面畫面，氣球也可能是用來吸取數位資訊。部分短距離高頻率通訊系統，無線電波容易被大氣吸收，使用氣球較易於監控。

儘管如此，想用氣球取得任何有價值的情資，實在太不切實際，何況肉眼可見，絕非蒐報的理想工具。若非刻意挑釁，就真有可能是失誤。值中國忙於處理內政、亟欲振興經濟之際，習近平明顯想要修復美中關係，外交部的迅速回應與解釋，甚至表示遺憾，也格外不尋常，或許不能排除「意外」的可能性。

無論如何，美國政治人物對此感到惱火，敦促軍方立即將之擊落。國防部則較為謹慎，建議先按兵不動，持續跟監，並採取科技阻其獲取情資。畢竟，氣球有三輛校車那麼大，將之摧毀恐對地面造成危險。一名官員表示，「這可不是像電影《捍衛戰士》(Top Gun)，在空中爆炸後就什麼都沒了。氣球體積龐大、材質為金屬，碎片可是會危及地面數百人。」

一顆氣球讓美中關係洩了氣 中國為何不用間諜衛星？