台灣立法院長游錫堃結束旋風訪美行程 13場談話會內容「暫不公開」

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）立法院長游錫堃今（4）日結束訪美行程搭機抵台，稱國會外交相當成功，雖未與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面，但安排了13場「深具意義」的見面談話會，惟目前不宜公開。

根據中央社，游錫堃凌晨6點44分搭華航抵達桃園國際機場，在機場時受訪稱，美方安排周到，非常順利。不過，由於行程匆忙，並無機會與麥卡錫會晤，也不清楚他是否會訪台。

游錫堃本次訪美，主要是受邀赴國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit）進行專題演講，並出席國家祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）。游錫堃稱本次國會外交相當成功，至於台美國會交流，原本就在進行。不過，由於行程太緊湊，他並未拜會美國國會議員，但有會晤美國在台協會主席莫健（James Moriarty）。

風塵僕僕回國後，游錫堃稍早在臉書分享了此行的感想。他提到，在既定參加「國際宗教自由峰會」演講、美國「國家祈禱早餐會」之外，往返台北與華府的85小時中，除了搭機等通勤的39小時，所剩緊湊時間內還安排13場深具意義的見面談話會，為了更有實益，事先溝通決定「不公開」。

游錫堃說明，此行藉由演講讓國際瞭解台灣爭民主、爭自由的艱辛血淚歷程及努力成就。他也就台灣位處民主防線最前線，面臨中國霸權武力威脅的挑戰，如何認清中共極權中國夢，要稱霸全球的野心本質，強調台美更應緊密攜手，盼台美關係在頻繁的國會交流及五法六保證的架構下，能持續穩健前行。



立法院長游錫堃（前排左2）結束訪美行程，2023年2月4日清晨搭機返台。（圖／中央社）