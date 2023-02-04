Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣立法院長游錫堃結束旋風訪美行程 13場談話會內容「暫不公開」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/04 09:08
 立法院長游錫堃訪美（圖／游錫堃臉書）

 立法院長游錫堃訪美（圖／游錫堃臉書）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）立法院長游錫堃今（4）日結束訪美行程搭機抵台，稱國會外交相當成功，雖未與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面，但安排了13場「深具意義」的見面談話會，惟目前不宜公開。

根據中央社，游錫堃凌晨6點44分搭華航抵達桃園國際機場，在機場時受訪稱，美方安排周到，非常順利。不過，由於行程匆忙，並無機會與麥卡錫會晤，也不清楚他是否會訪台。

游錫堃本次訪美，主要是受邀赴國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit）進行專題演講，並出席國家祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）。游錫堃稱本次國會外交相當成功，至於台美國會交流，原本就在進行。不過，由於行程太緊湊，他並未拜會美國國會議員，但有會晤美國在台協會主席莫健（James Moriarty）。

風塵僕僕回國後，游錫堃稍早在臉書分享了此行的感想。他提到，在既定參加「國際宗教自由峰會」演講、美國「國家祈禱早餐會」之外，往返台北與華府的85小時中，除了搭機等通勤的39小時，所剩緊湊時間內還安排13場深具意義的見面談話會，為了更有實益，事先溝通決定「不公開」。

游錫堃說明，此行藉由演講讓國際瞭解台灣爭民主、爭自由的艱辛血淚歷程及努力成就。他也就台灣位處民主防線最前線，面臨中國霸權武力威脅的挑戰，如何認清中共極權中國夢，要稱霸全球的野心本質，強調台美更應緊密攜手，盼台美關係在頻繁的國會交流及五法六保證的架構下，能持續穩健前行。

台灣立法院長游錫堃結束旋風訪美行程 13場談話會內容「暫不公開」
立法院長游錫堃（前排左2）結束訪美行程，2023年2月4日清晨搭機返台。（圖／中央社）
游錫堃
國際宗教自由峰會
台灣
美國
國家祈禱早餐會

相關新聞

台師大「教育研究」世界排名第9！亞洲第2 論文被引用次數排名傑出
台師大「教育研究」世界排名第9！亞洲第2 論文被引用次數排名傑出
2023/02/03 20:29
CIA局長：習近平令共軍做好2027年前進犯台灣之準備
CIA局長：習近平令共軍做好2027年前進犯台灣之準備
2023/02/03 20:15
表揚台灣資安獎得獎廠商 蔡英文勉資安即國安、鼓勵廠商投入國際
表揚台灣資安獎得獎廠商 蔡英文勉資安即國安、鼓勵廠商投入國際
2023/02/03 16:22
傳布林肯赴中國將會習近平 美國議員籲加訪台灣展現「堅若磐石」承諾
傳布林肯赴中國將會習近平 美國議員籲加訪台灣展現「堅若磐石」承諾
2023/02/03 15:25
【公股罕見金銀分治】沈榮津上任台灣金控董事長　呂桔誠專任台銀董事長
【公股罕見金銀分治】沈榮津上任台灣金控董事長　呂桔誠專任台銀董事長
2023/02/03 14:02

更新時間 : 2023-02-04 17:46 GMT+08:00

最受歡迎

【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
2/7起台灣放寬「0+7」自主防疫　外出免快篩、有症狀再驗
2/7起台灣放寬「0+7」自主防疫　外出免快篩、有症狀再驗
【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
【連日本人都沒看過】JR東日本電商推深山秘境工藝品　台灣房客享優惠這裡搶先看！
美甲光療機有紫外線！美國研究：會破壞人體DNA、有致癌疑慮
美甲光療機有紫外線！美國研究：會破壞人體DNA、有致癌疑慮
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
南韓實境節目「體能之巔：百人大挑戰」 百名高顏值運動好手爭奪3億韓元獎金
疑致50多人感染1人死亡　美國CDC籲停止使用EzriCare人工淚液
疑致50多人感染1人死亡　美國CDC籲停止使用EzriCare人工淚液
美國研究：想遠離腦神經疾病　記得顧好口腔健康
美國研究：想遠離腦神經疾病　記得顧好口腔健康