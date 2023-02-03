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不禮讓行人？大小車一律罰3600元、3月底前實施

不只行人，若未禮讓視障者，小型車罰4800元、大型車罰7200元。

By 社會組, 台灣英文新聞
2023/02/03 20:45
根據道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，將小型及大型汽車不禮讓行人的罰鍰提高至新台幣3600元。（圖／中央社）

根據道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，將小型及大型汽車不禮讓行人的罰鍰提高至新台幣3600元。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）交通部今（3）日宣布，汽車不分大小，若行經行人穿越道不禮讓行人，3月底前將提高罰鍰至新台幣3600元，提醒各位車主在外行駛，應多加注意路權。

交通部日前指出將修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，相關修正法規草案將預告1個月，蒐集各界意見，並與內政部於3月底前完成修法的法制作業程序後，立即實施。

交通部說明，在提高行人安全部分，因每年約有400名行人死亡，為保護弱勢用路人，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰（機車維持1200元）

另外，若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元（機車維持2400元）。

交通部說，在提升非號誌化路口安全部分，為強化駕駛人路權觀念及落實依規定停讓，以減少非號誌化路口事故，若支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；或是行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線、號誌指示，例如遇「停」標誌/標字未停車再開，或遇閃光紅燈未停車再開，皆從現行處罰600元、900元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元，並記違規點數1點。
交通規則
禮讓行人
路權
交通部

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