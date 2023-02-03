林智堅論文案提訴願被駁回 審議委員：研究基礎能力不足

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）林智堅因中華大學及台灣大學碩士論文抄襲，導致碩士學位被撤銷，他日前向教育部提出訴願，然審議委員經評估後駁回，並指出在口頭詢問林智堅論文相關問題時，林智堅無法明確回答，顯示在一般研究基礎能力及理解上有相當不足之處。

綜合媒體報導，教育部1月19日發文指出新竹市前市長林智堅「訴願駁回」並說明理由。根據教育部的訴願決定書，中華大學學術倫理審議委員會的組成、會議決議及原處分的送達，均依相關規定辦理，且經全體委員全數同意認定論文抄襲成立，以及學校依規定撤銷碩士學位及註銷碩士學位證書沒有違誤等。

訴願決定書指出，分析審議委員會做成的調查報告，確實存在抄襲情事、竹科研究報告完成早於林智堅的論文、竹科研究報告非由林智堅撰寫或為主要執筆人。審議委員基於上述事實，認為林智堅有3大違反學術倫理的抄襲行為，像是林智堅的論文完全未提及竹科研究報告，對論文撰寫的啟示及啟發構成「利用他人想法、方法而未加註明」抄襲行為等。

此外，根據訴願決定書，中華大學學倫會請該研究計畫另一名參與者說明其分工、執行與撰寫等過程，該參與者表示，林智堅僅參與問卷發放與回收，不是期末報告書撰寫人，也未執筆調查結果分析及研究結論。

最後，審議委員會詢問林智堅有關論文內容相關問題發現，林智堅不僅無法明確回答該論文基本研究方法第3章第2節數學模式或方程式來源、內容意義、源自於何人研究成果或文獻，甚至在有關研究計畫執行重心之問卷調查分析之電腦軟體名稱及使用方式等一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處。

根據報導，審議委員直白地表示，以此研究能力而得撰寫運用複雜統計方法的期末報告書、甚而為該期末報告書的主要執筆人，「實難能令人相信訴願人確有此研究能力。」也難認需運用複雜統計方法竹科研究報告是由林智堅所撰擬。

不過，教育部指出，如果林智堅不服訴願駁回的決定，得在決定書送達的次日起2個月內，向台北高等行政法院提起行政訴訟。