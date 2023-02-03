台師大「教育研究」世界排名第9！亞洲第2 論文被引用次數排名傑出

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台師大教育與教育研究領域揚名國際！「美國新聞與全球報導」中將該校與全球其他頂尖大學排名，台師大名列全球第9名，前10名還包含哈佛、史丹佛大學，台師大在亞洲則僅次於香港大學。

綜合媒體報導，國立台灣師範大學在媒體「美國新聞與全球報導」（U.S. News & World Report）近日發表的全球最佳大學排行榜中，於教育與教育研究學科（Education and Educational Research）項目獲得佳績，而此U.S. News排名系統的數據是由Clarivate Analytics 提供，由Incites資料庫採計近五年資料（2016-2020）。

根據台師大新聞稿，U.S. News全球大學排行榜，依據學校研究表現、發表論文數、引用次數等多項評比指標，對全球大學學術研究表現及學術聲譽進行排序，台師大於去年新增的教育及教育研究學科排名中，名列第9，其中引文影響力指標（normalized citation impact）為全球第6，被引用率前10%的論文比例名列世界第8，總被引用次數位居全球第11。

台師大教育學院院長田秀蘭表示，學校在教育研究的研發及人才培育方面，目前發行的教育相關期刊中，其中5本為TSSCI期刊，11本收錄於Scopus資料庫，學術聲望備受國內外學界肯定。而教研人員的研究能量豐沛，論文發表質量兼具，學術期刊發表教育領域全國第一。

不只如此，台師大在教育研究領域除了名列U.S. News全球大學排行榜第9名外，在國際高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公布的2022全球大學學科排名中，名列教育學科第26名，此為QS自公布該學科排名後，九度名列全球50名內，近4年名次也逐年穩定上升，其中學術聲望、高論文引用率、雇主聲譽明顯進步。

田秀蘭說，教育學院所屬的「華語文與科技研究中心」、「學習科學跨國領尖研究中心」與「社會情緒教育與發展研究中心」，均獲教育部深耕研究中心的補助，引領國際教育學術的研究發展。