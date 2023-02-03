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CIA局長：習近平令共軍做好2027年前進犯台灣之準備

CIA局長伯恩斯強調，這不代表習近平已下決定，但這提醒外界注意習野心的認真程度，「我不會低估習近平主席對台灣的野心。」

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/03 20:15
美國中情局局長伯恩斯（William Burns）（圖／美聯社）

美國中情局局長伯恩斯（William Burns）（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中共何時侵台成國際焦點。美國中央情報局局長伯恩斯2日表示，不應低估中國國家主席習近平對台灣的野心，且情報指出習已令解放軍準備2027年前進犯台灣。

路透社報導，伯恩斯（William Burns）於美國華盛頓的喬治城大學（Georgetown University）的一場活動上致詞時指出，根據情報得知，習近平已下令解放軍準備於2027年前對台灣採取軍事行動。

伯恩斯強調，這不代表習近平已下決定，但這提醒外界注意習所關切的焦點，以及他野心的認真程度，根據中情局（CIA）的評估，「我不會低估習近平主席對台灣的野心。」

伯恩斯提及，習近平可能對俄國軍隊與武器在烏克蘭的拙劣表現感到不安，並從中汲取教訓；此外，他也強調不應當低估中俄兩國對其夥伴關係的共同承諾。

俄烏戰爭爆發後，西方陣營對俄國發動了嚴峻且全面的制裁，而於戰前甫簽訂「友好無止境」合作協議的中俄兩國，經濟聯繫越發繁盛。

然而，伯恩斯也提及，「中俄的友誼並非永無止盡」，中國一直以避免引發西方制裁的方式向俄國提供支援，以免陷入同樣境地。

伯恩斯直言，中國是美國目前面臨「最大的地緣政治挑戰」，並指出與中國競爭的特殊在於，規模幾乎涵蓋所有領域，自軍事、意識形態、乃至經濟、科技，網路空間及太空。如此的「全球性競爭」，「可能比美蘇競爭更為激烈」。
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中共犯台
習近平
2027年進犯台灣

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