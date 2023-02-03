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讓俄羅斯與白俄羅斯選手參加2024奧運？逾40國將抵制

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/03 21:20
國際奧委會欲讓俄羅斯及白俄羅斯運動員參加2024年巴黎奧運，但遭到40多國抵制。(圖／美聯社）

國際奧委會欲讓俄羅斯及白俄羅斯運動員參加2024年巴黎奧運，但遭到40多國抵制。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）國際奧委會日前表示欲使俄羅斯及白羅斯選手以中立之姿參加2024年巴黎奧運，烏克蘭憤而提出抗議，目前預計有逾40個國家支持反對該項提議。

BBC路透社報導，國際奧委會（IOC）日前提出，可能讓俄羅斯及白俄羅斯運動員透過亞洲區選拔賽，獲得2024年巴黎奧運參賽資格，並讓兩國選手不以本國國旗出賽，改以中立身分、持奧林匹克旗幟參賽。

國際奧委會表示，任何杯葛都只會「懲罰運動員」。

在侵略戰爭中飽受摧殘的烏克蘭，向國際奧委會提出抗議，波羅的海三國與波蘭也於今日稍早發布聲明，呼籲國際體育機構，在俄烏戰爭未歇之時，禁止俄國與白俄運動員參加奧運等賽事。

聲明指出，「以中立為託詞讓俄國與白俄運動員回到國際體育比賽的努力，等於是讓這些國家的政治決定與廣泛宣傳合理化，」，並強調，即使是持中立旗幟參賽的形式，都應該回絕。

波蘭體育和旅遊部長博特尼丘克（Kamil Bortniczuk）表示，10日應該可能邀集到包括英國、美國及加拿大在內超過40國，來表態支持杯葛2024年巴黎奧運。

博特尼丘克強調，一旦多國形成聯盟抵制奧運，便可讓舉行奧運變得「毫無意義」。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對此表示，美國支持暫停讓俄國與白俄體育選手參與國際體育組織，並鼓勵各大組織暫停向這兩國轉播體育賽事。

尚皮耶還指出，若兩國運動員獲准參賽，也應清楚表明並非代表母國，俄國及白俄國旗、國徽及國歌都應被禁止出現。
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