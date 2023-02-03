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沒有牙痛卻患牙周病？　醫直指「關鍵原因」：當心會遺傳

By 健康醫療網／記者王冠廷報導, 健康醫療網
2023/02/03 16:00
沒有牙痛卻患牙周病？　醫直指「關鍵原因」：當心會遺傳

沒有牙痛卻患牙周病？　醫直指「關鍵原因」：當心會遺傳

【健康醫療網／記者王冠廷報導】年約33歲的陳先生，牙齒白、形狀正常，也沒有蛀牙急性的疼痛，僅有齒列不齊的問題，故陳先生一直認為自己口腔狀況良好，直到工作及經濟狀況較有餘裕後，到醫院諮詢牙齒排列矯正的治療，令陳先生驚訝的是，經醫師檢查後，居然發現患有嚴重慢性牙周炎，且部分牙齒周邊的牙齦及骨頭已有明顯流失破壞的情形。

這些原因導致牙周病　恐致牙齒動搖

新竹臺大分院牙科部莊雅淳醫師說明，牙周病的導因為細菌與宿主免疫系統不平衡，當口腔衛生不佳、牙周致病細菌過多、牙菌斑及牙結石堆積等，都會造成一連串發炎反應，漸漸引起牙齦腫脹、容易出血、骨頭吸收、牙齒動搖等症狀。

另有些影響免疫系統的風險因子，例如糖尿病、抽菸習慣等，也會提高罹患牙周病的機會，甚至讓病況更嚴重，治療效果也會大打折扣。

治療分3階段　需定期回診檢查

莊雅淳醫師表示，牙周病的治療大致分成三個階段，第一階段包含全口牙周檢查紀錄、系統性疾病諮詢控制、口腔衛生教育、控制牙菌斑、全口牙結石刮除、牙根整平術及去除造成細菌堆積的各種因素（例如置換不合的假牙），同時可以輔助以雷射或局部抗生素藥膏治療；第一階段完成後的一到兩個月會進行複檢，評估每顆牙齒治療的反應，倘若仍然嚴重，則可能需要進入牙周翻瓣手術，進行更深入的清潔及處理骨頭的缺損，若條件適合，醫師也會安排牙周再生手術，即填入骨粉、再生蛋白或再生膜等材料。

第三階段為維持期，進入牙周支持性治療，病人需要定期回診檢查牙周狀況是否穩定、口腔衛生清潔是否維持良好，同時醫師也會安排病人進行洗牙、牙面拋光、深層清潔等。

有家族病史莫輕忽　日常清潔是關鍵

莊雅淳醫師提醒，體質遺傳也是牙周病的風險因子之一，若家族中有明顯牙周病史，或有年輕牙周病病人，其他家人也需要特別留意自身牙周狀況，並定期接受檢查。

牙周病大部分為慢性累積，初期往往沒有明顯疼痛症狀，而一旦發現牙齒開始動搖，或是有明顯腫痛，牙周都已被嚴重破壞，所以定期檢查、洗牙及加強自身日常口腔清潔等，都是很重要的預防之道。

【延伸閱讀】

害怕看牙者九成有缺牙問題　醫籲積極治療、牙齒缺一不可

牙齒問題勿輕忽　注意牙周病警訊


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56674
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更新時間 : 2023-02-05 19:19 GMT+08:00

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