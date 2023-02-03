在心靈荒蕪的時代拓荒　826位教師開展幸福教育的視野與展望　

創造幸福從心開始！睽違三年，財團法人福智文教基金會「 教師生命成長營」走過疫情困境，今年強勢回歸以實體展開，於20 23年1月31日至2月1日圓滿舉辦。營隊今年已歷第31屆， 於臺北、桃園、新竹、臺中、雲林、臺南、高雄舉辦， 分別來自臺灣、韓國、馬來西亞等地，總計826位海內外幼、小、 中、高、大專教師及主任、校長齊聚學習。此外， 營隊今年特別獨立舉辦「大專教職員」場次， 期盼能與大專校院教育人員共同深入校園，以「觀功念恩」 奠基心靈教育，築構當代幸福教育學及環境永續責任宗旨， 培育社會所需的人才與具有國際宏觀的地球公民。

福智文教基金會深感教育現場的老師們，面對教學壓力、 親師生溝通等辛苦，希望提供老師們一份支持的力量。因此， 每年透過舉辦教師營，以觀功念恩、關愛教育等理念， 開啟老師們在生命教育與心靈提升的視野，進而以身教傳遞學子。幫 助老師在面對教學困境時，能改變對心靈苦樂的標準與認知， 朝向正向積極的光明思路，建構自心與親師生及校園間的和諧關係， 正向積極開展教育的熱忱與初衷， 完善生命的真實意義及教育工作的價值。福智團體真如老師曾提到， 人類的教育長河中，老師們荷負神聖偉大的使命， 如勇士般在心靈荒蕪的時代拓荒，為孩子們打開遼闊的視野， 用言教、身教傳遞信仰，這就是翻轉輪迴的力量！

今年教師生命成長營以「心之呼吸」為主題，發展出生命探索、 幸福教育、環境永續、共創未來四大主軸的課程。其中， 福智僧團如得法師在「創造幸福從心開始」專題講座中說明，教育工 作必須與心靈提升結合，苦樂的關鍵在內心， 不同的認知會影響我們面對生命的態度， 以正向思考開展生命的目標，即能創造圓滿幸福的教育生涯。此外， 在「改變世界從你我開始」的座談中， 受國內外環保單位肯定及獲得《臺灣義行獎》的種樹女王—程禮怡分 享，依著福智團體真如老師的指導， 多年來深感環境惡劣對萬物生命造成的傷害， 突破內心畏懼及海岸造林嚴峻環境的挑戰， 勇悍挑起種樹救地球的社會公民責任， 集結大眾對環境生態的關心與力量，目前已達到種植100萬棵樹的 目標。同時期許25年內，能與全球有志之士共同完成種植10億棵 樹的宏願，真實落實自他生命幸福與希望的義行， 策勵了現場參與的老師。

老師們熱烈參與營隊，體會教學相長的喜悅， 紛紛傳遞無限感動與回饋：「 營隊策勵我要用強大的耐心與愛心去呵護和陪伴孩童」、「 學習到觀功念恩的內涵後，決定重新找出同事的優點與付出」、「 不只是站在老師的立場去要求學生， 更是謙卑地走入他們的心去了解他們」、「動轉心念讓我跟家人、 學生的關係也變好了」、「真正的快樂就是代人著想、幫助他人」、 「人跟其他動物、環境息息相關，保護他們就是保護自己」。 而營隊最感人的特色，即是來自各行各業的義工服務團隊， 透過服務他人的過程，將過去營隊學習的內涵實踐， 他們溫馨的笑容與熱心的利他精神，感動現場的每顆心。 老師們紛紛發願將來也要把愛傳播出去， 為美麗的教育生涯點燃希望！

福智文教基金會每年透過營隊，幫助老師們建構自心與親師生及校園間的和諧關係，開展正向積極的教育熱忱與初衷。（圖為台中場合影／由福智提供。）

福智文教基金會2023「教師生命成長營」圓滿落幕，逾1,350位教師開展幸福教育的視野與展望。圖為台中場合影。（圖為台中場合影／由福智提供。）