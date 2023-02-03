在心靈荒蕪的時代拓荒　826位教師開展幸福教育的視野與展望　

創造幸福從心開始！睽違三年，財團法人福智文教基金會「教師生命成長營」走過疫情困境，今年強勢回歸以實體展開，於2023年1月31日至2月1日圓滿舉辦。營隊今年已歷第31屆，於臺北、桃園、新竹、臺中、雲林、臺南、高雄舉辦，分別來自臺灣、韓國、馬來西亞等地，總計826位海內外幼、小、中、高、大專教師及主任、校長齊聚學習。此外，營隊今年特別獨立舉辦「大專教職員」場次，期盼能與大專校院教育人員共同深入校園，以「觀功念恩」奠基心靈教育，築構當代幸福教育學及環境永續責任宗旨，培育社會所需的人才與具有國際宏觀的地球公民。
福智文教基金會深感教育現場的老師們，面對教學壓力、親師生溝通等辛苦，希望提供老師們一份支持的力量。因此，每年透過舉辦教師營，以觀功念恩、關愛教育等理念，開啟老師們在生命教育與心靈提升的視野，進而以身教傳遞學子。幫助老師在面對教學困境時，能改變對心靈苦樂的標準與認知，朝向正向積極的光明思路，建構自心與親師生及校園間的和諧關係，正向積極開展教育的熱忱與初衷，完善生命的真實意義及教育工作的價值。福智團體真如老師曾提到，人類的教育長河中，老師們荷負神聖偉大的使命，如勇士般在心靈荒蕪的時代拓荒，為孩子們打開遼闊的視野，用言教、身教傳遞信仰，這就是翻轉輪迴的力量！
今年教師生命成長營以「心之呼吸」為主題，發展出生命探索、幸福教育、環境永續、共創未來四大主軸的課程。其中，福智僧團如得法師在「創造幸福從心開始」專題講座中說明，教育工作必須與心靈提升結合，苦樂的關鍵在內心，不同的認知會影響我們面對生命的態度，以正向思考開展生命的目標，即能創造圓滿幸福的教育生涯。此外，在「改變世界從你我開始」的座談中，受國內外環保單位肯定及獲得《臺灣義行獎》的種樹女王—程禮怡分享，依著福智團體真如老師的指導，多年來深感環境惡劣對萬物生命造成的傷害，突破內心畏懼及海岸造林嚴峻環境的挑戰，勇悍挑起種樹救地球的社會公民責任，集結大眾對環境生態的關心與力量，目前已達到種植100萬棵樹的目標。同時期許25年內，能與全球有志之士共同完成種植10億棵樹的宏願，真實落實自他生命幸福與希望的義行，策勵了現場參與的老師。
老師們熱烈參與營隊，體會教學相長的喜悅，紛紛傳遞無限感動與回饋：「營隊策勵我要用強大的耐心與愛心去呵護和陪伴孩童」、「學習到觀功念恩的內涵後，決定重新找出同事的優點與付出」、「不只是站在老師的立場去要求學生，更是謙卑地走入他們的心去了解他們」、「動轉心念讓我跟家人、學生的關係也變好了」、「真正的快樂就是代人著想、幫助他人」、「人跟其他動物、環境息息相關，保護他們就是保護自己」。而營隊最感人的特色，即是來自各行各業的義工服務團隊，透過服務他人的過程，將過去營隊學習的內涵實踐，他們溫馨的笑容與熱心的利他精神，感動現場的每顆心。老師們紛紛發願將來也要把愛傳播出去，為美麗的教育生涯點燃希望！
福智文教基金會每年透過營隊，幫助老師們建構自心與親師生及校園間的和諧關係，開展正向積極的教育熱忱與初衷。（圖為台中場合影／由福智提供。）
福智文教基金會2023「教師生命成長營」圓滿落幕，逾1,350位教師開展幸福教育的視野與展望。圖為台中場合影。（圖為台中場合影／由福智提供。）