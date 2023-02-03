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北富銀打造元宇宙勇士分行　推出限量卡面勇士簽帳金融黑卡

2月4、5日PLG臺北富邦勇士主題週 邀請球迷體驗虛實互動

By 台灣英文新聞
2023/02/03 17:23
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

台北富邦銀行積極發展數位金融、智慧金融與生活金融，為了實現以創新科技擴展應用場景，結合體育運動豐富金融生活，北富銀今（3）日宣布推出元宇宙勇士分行，並攜手臺北富邦勇士籃球隊於2月4、5日勇士主場和平籃球館一同舉辦「Braves Metaverse勇士多元宇宙」主題週活動，同時推出限量卡面「富邦勇士簽帳金融黑卡」，邀請球迷共同體驗虛實交錯的互動體驗

此次北富銀與XRSPACE旗下GOXR元宇宙社群平台合作推出的元宇宙勇士分行，在奇幻的虛擬世界，將臺北富邦勇士年度視覺風格帶進銀行場域，充分結合元宇宙的虛擬實境、創新金融以及職業籃球的動感元素，是北富銀繼推出勇士實體特色分行之後的另一創新代表。2月4、5日至富邦勇士主題週球賽現場，便可以率先體驗元宇宙勇士分行。

在北富銀的元宇宙勇士分行中，不但提供以手機瀏覽元宇宙勇士主場的3D虛擬空間與金融商品展示，還透過虛擬啦啦隊員，導覽勇士商城，並提供北富銀奈米投數位理財服務、簽帳金融卡以及信用卡等產品資訊。民眾進入元宇宙勇士分行還可參與虛擬投籃遊戲，與其他粉絲挑戰排名，還有機會獲得富邦勇士主題日限定虛擬球衣；未來，元宇宙勇士分行也將針對不同客群，透過虛擬3D全景互動社群，規劃不定時的快閃店活動，透過豐富的內容設計，元宇宙勇士分行將為客戶帶來全新的服務體驗。

北富銀和臺北富邦勇士2021年底攜手合作推出富邦勇士簽帳金融卡，是國內最早發行的職籃球隊簽帳金融卡，其卡面是以火焱藍特別版球衣樣式進行設計，具備籃球獨特的卡面風格。2023年，勇士隊專屬的簽帳金融卡首度推出限量卡面「富邦勇士簽帳金融黑卡」，提供尚未申辦富邦數位存款帳戶者申辦。全新的黑卡卡面由黑金色貫穿，象徵富邦勇士隊身為P. LEAGUE+二連霸冠軍隊伍的榮耀，讓持卡人同樣享有冠軍般的尊榮和設計質感，一卡在手除可享存提款、轉帳、簽帳消費、小額支付、搭乘大眾運輸及捷運等服務之外，還提供豐富的勇士專屬優惠方案，如消費滿額享便利商店100元多享券及迪卡儂300元購物券(限量)、2023年6月底前至全台摩曼頓指定門市，還可參加單筆消費滿3,000元現折300元的限量活動。另外，持卡人還可享2022-23球季例行賽勇士隊指定場次門票9折以及勇士主場官方商店消費享95折之優惠，展現北富銀對富邦勇士隊球迷的專屬優惠。

這個周末是富邦勇士隊2月首場主題週，臺北富邦勇士與台北富邦銀行合作舉辦「Braves Metaverse勇士多元宇宙」主題活動，2月4日賽事將由北富銀總經理郭倍廷擔任開球嘉賓，為賽事揭開序幕，當天球迷進場即贈送「台北富邦銀行 X Braves存錢筒」；2月5日賽事則響應元宵節，進場贈品特地準備「台北富邦銀行 X 比爾玉兔迎春燈籠」。除此之外，一連兩天的主題週更準備了豐富的「勇士出任務」活動，凡闖關成功並蒐集到三枚勇士多元宇宙任務印章，即可參與「Braves Metaverse巨型扭蛋機」，有機會獲得包括藍芽耳機、智慧手錶及勇士球員卡等好禮，讓球迷在不同的時空和平台都能見識多面貌的勇士，體驗勇士多元宇宙的奧妙旅程。

北富銀打造元宇宙勇士分行　推出限量卡面勇士簽帳金融黑卡

勇士隊專屬的簽帳金融卡首度推出限量卡面「富邦勇士簽帳金融黑卡」 ，全新的黑卡卡面由黑金色貫穿，象徵富邦勇士隊身為P. LEAGUE+二連霸冠軍隊伍的榮耀，一卡在手除可享存提款、轉帳、簽帳消費、小額支付、搭乘大眾運輸及捷運等服務之外，還提供豐富的勇士專屬優惠方案！(照片來源：富邦金控提供)

更新時間 : 2023-02-04 01:10 GMT+08:00

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