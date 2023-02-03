阿里山首間國際連鎖品牌酒店 　無邊際戲水池 日出、雲海、星光盡收眼底

阿里山英迪格酒店於2023年2月2日正式開幕，是阿里山地區睽違多年來的最新飯店，也是第一間國際連鎖品牌酒店，同時是阿里山第一間擁有無邊際戲水池、水療池與露天酒吧的飯店。

阿里山英迪格酒店座落在阿里山公路（台18線）57.6公里處，海拔高度約1280公尺，位在像是蛟龍盤踞的阿里山山脈支稜上，突出的山崗宛如龍頭，這也是此處「巃頭」美名的由來。巃頭可眺望玉山群峰，天氣好甚至能看見南橫的山脈，鄰近的隙頂山、象山更是盡收眼底；此區域的氣候也十分適合茶與花卉生長，不時能看見雲霧繚繞的茶園與蘭花園美景。如此得天獨厚的環境，歷時多年打造出阿里山的第一間國際品牌酒店，以「阿里山無盡藏」為設計靈感，期待每一位下榻的旅客都能在此尋找屬於自己的無盡藏寶藏。

「提到阿里山，會想到什麼？是雲霧繚繞、晨曦日落；是巨木山林或是楓櫻飛舞。阿里山四季擁有不同的景緻，每個人對阿里山的想像皆不相同，唯一不變的，就是阿里山永遠多變、令人驚豔。」阿里山英迪格酒店總經理傅潤沛表示，阿里山是國內外旅客指名造訪的景點之一，阿里山除了五奇美景：日出、日落、雲海、山林、鐵道之外，同時也是賞櫻、賞楓與賞螢聖地，最重要的是在地歷史底蘊風采與獨特的鄒族文化，更是阿里山與眾不同之處。

總經理傅潤沛更提到，阿里山英迪格酒店除了是阿里山地區第一間國際品牌酒店外，更是30年來最新開業的飯店，也是雲嘉南地區第一座黃金級綠建築，期許能帶來旅遊新氣象，同時增加在地就業機會、吸引青年返鄉，呼應英迪格酒店品牌的鄰間文化、與鄰里共生，同時展現洲際酒店集團的待客之道，親切接待每一位到訪的旅人。

酒店設計由獲得許多國際獎項的新加坡MOD（Ministry of Design）設計公司操刀，MOD不僅在2010年便獲得美國國際設計大賽Designer of the year殊榮，同年被新加坡MONOCOLE雜誌評選為「建築界冉冉上升的新星」，並兩度獲得新加坡設計界最高榮譽：新加坡總統設計獎。整體靈感源自於阿里山的自然與人文風景，以森林小火車的檜木車廂意象打造出格柵外觀，迎賓亭則以火車站為靈感打造，也象徵探索阿里山的無盡藏旅程就此展開。

沿著四方竹漫步進入大廳，挑高空間以竹林景緻穿插其中，末端的燈光宛如浩瀚的星空，亦或是山林裡飛舞的螢火蟲。穿越幾何造型的隧道，身歷其境感受穿越楓樹林的婆娑、聽見火車鳴笛聲與台灣藍鵲熱情的呼喚。電梯廳旁還有台灣藝術家洪郁雯以銅線編織製作的「無盡藏Infinite」藝術作品，以阿里山的四季為發想打造四面不同景緻，搭配旋轉裝置象徵四季更迭。

充滿「鄰」感的舒適客房

酒店擁有84間山景客房與套房（包含1間無障礙客房），座落在5個樓層中，每一間客房都擁有私人陽台與戶外座椅。客房以鄒族文化與台灣藍鵲為設計謬思，床頭的楓葉飾板、雲海/編織地毯、獵人風迷你吧櫃子都以紅、藍色設計，營造出兩種不同的客房視覺；翱翔在走廊中指引進入客房的台灣藍鵲，也化身為床頭夜燈，守護著旅人睡眠。浴室空間將編織紋理融入在牆面，並把螢火蟲意象點綴在牆上，突顯阿里山擁有乾淨的空氣、森林與水源。

每間客房都選用Serta舒達床墊，配備小美犀智能管家與Harman Kardon Soundbar音響；迷你吧免費提供多款迎賓飲品、Nespresso膠囊咖啡機、阿里山高山茶搭配藝術家林炎霖的紫灰志野茶具；浴室皆採乾溼分離設計，配備TOTO免治馬桶、hansgrohe衛浴設備、apaiser單體浴缸（部份房型）、瑞士沙龍級Valera吹風機，更是全台首家使用時尚老佛爺Karl Lagerfeld沐浴備品的酒店。

融合在地特色的環球美饌

踏入位在1F的ton’u kitchen粟餐廳，彷彿看見了隨風搖曳的小米田。ton’u是鄒語小米的意思，也是過去鄒族的主食之一，設計團隊以滿滿的小米裝飾圍繞著座位區，營造出慶典的氛圍，也象徵食滿豐收。集結嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族料理等特色，演譯出多層次環球美饌。戶外規劃有座位區，天氣晴朗時非常適合來場露天的早餐約會，品嚐早餐同時讓和煦的晨曦喚醒身體；一旁設計有浪漫的求婚台，有情人能讓山林見證愛情。

以鄒族語「’aveoveoyu（意：我心充滿喜悅）」命名的’aveoveoyu酒吧同時正式營運，火紅色系的吧台與座位區，夜晚在燈光的投射下更顯耀眼。’aveoveoyu酒吧提供多款酒精與無酒精飲品，同時也是阿里山地區唯一的高空露天酒吧，砌一壺阿里山高山茶、沖一杯阿里山咖啡，伴隨著迷霧、雲海、晚霞或是無垠星光，最浪漫的氛圍油然而生。

專業宴會會議空間

除了客房與餐廳外，酒店同時規劃了專業的宴會與會議空間。149平方米的ehohamo神話宴會廳，適合中小型會議、商務宴客、尾牙宴會…等，ehohamo在鄒語為神話之意，也有說故事的意涵，象徵在此舉辦的每場宴會，是專屬於每個人的故事。空間設計以編織意象混搭亮色系配色，讓整體空間活潑卻不失穩重。

鄒語hufu是分享的意思，也是過去鄒族人所建立一個分享資源的地方，獨立在1F戶外的hufu氛饗亭，是一個82平方米的「分享空間」，擁有開放式廚房、獨立廁所、大型液晶螢幕，並設計可全開式的玻璃拉門，無論是定製晚宴、品酒饗宴、餐飲講座，提供隱密獨立卻有氧舒適的社交空間。

豐富的休閒設施

頂樓休閒設施於2023年1月中旬正式啟用，在農曆春節期間深受入住旅客好評，特別是不需要千辛萬苦登上阿里山園區，就能在頂樓欣賞日出美景。頂樓除了擁有無邊際景觀戲水池（溫水），一旁還有熱水水療池，讓入住的旅客可以在氤氳濃郁的雲霧裡，徹底放鬆旅途的疲憊。

24小時開放的健身房，採用全紅色系視覺設計，以過去鄒族人因水災逃至玉山頂、台灣藍鵲銜著火種返回生火救回全族人的神話故事為靈感，閃耀著紅色光影，帶著勝利的火光，讓旅人在鍛鍊時更充滿活力。而阿里山鮮少受到光害影響，也是觀星的最佳地點，頂樓設計了觀星平台，讓旅人能輕鬆躺下、抬頭仰望無垠的星光。

阿里山英迪格酒店自2023年2月2日盛大開幕，如有訂房需求，可利用IHG官網、IHG APP預訂，或歡迎致電05-258-6800#888。