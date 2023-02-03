用心傾聽讓彼此更靠近！新北助聽器銀行協助長輩知音

新北市政府與華科基金會合作設立「 新北市助聽器銀行」，提供重聽或有聽損民眾免費助聽器試戴服務， 並透過雲端系統派案回傳試戴狀況， 華科基金會再運用這些資料協助民眾了解評估進度， 主動追蹤試戴成效，幫助有需求的民眾選擇配戴最合適的助聽器。

85歲的郭爺爺領有聽障證明，與家人同住。 近期女兒觀察父親記憶力明顯衰退，由於聽力損失會導致失智風險， 家人擔心狀況繼續惡化，陪同他至醫院耳科就診， 希望適當的治療或助聽輔具能夠減緩退化。

由於郭爺爺聽力退化已十年餘，耳科醫師建議需立即配戴助聽器， 郭爺爺因鄰居好友對助聽器評價不佳，遲遲不願嘗試。 女兒在尋求資源時得知新北市設有助聽器銀行， 可以提供各品牌助聽器免費、免押金試戴14天， 並有第三方專業聽力師提供諮詢。

「真心感謝有助聽器銀行，讓我們得以陪爸爸至聽力所試戴、 挑選比較，並了解細節，最後找到了最合適的助聽器。」郭小姐說， 不知道選配助聽器的過程如此專業與細緻，除了依據個人需求外， 更重要的是佩戴後的適應與訓練，父親從每日2小時到全天候佩戴， 明顯改善聽力，提升溝通和社交能力。

華科基金會聽力師袁惠冠表示，郭爺爺成功的案例， 除了專業的諮詢和引導，女兒和家人的陪伴鼓勵也是要素。 許多人認為助聽器一戴上就可以立即改善， 但其實真正的成效需要三個月。

華科基金會執行長林龍森表示，在試戴及調整、適應期間， 不要給長輩太大的壓力，必須有一到三個月的復能歷程， 透過專業的指導和家人的陪伴，循序漸進才是成功的關鍵。 唯有友善溝通，用心傾聽，才能讓彼此更靠近。

社會局長張錦麗表示， 新北市輔具資源中心在2022年轉介華科基金會免費試戴助聽器共有 178人，今年仍會持續推動，透過助聽器銀行， 協助有需求者找到最適合的助聽器，不僅增進與人溝通， 延緩失智失能，也能聽見音樂和大自然的聲音，增加生活樂趣。

民眾如有任何助聽器銀行問題，歡迎來電洽詢新北市輔具資源中心 8286-7045，或新店中心2912-1911， 將有專人協助服務。