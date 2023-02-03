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用心傾聽讓彼此更靠近！新北助聽器銀行協助長輩知音

By 台灣英文新聞
2023/02/03 17:19
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市政府與華科基金會合作設立「新北市助聽器銀行」，提供重聽或有聽損民眾免費助聽器試戴服務，並透過雲端系統派案回傳試戴狀況，華科基金會再運用這些資料協助民眾了解評估進度，主動追蹤試戴成效，幫助有需求的民眾選擇配戴最合適的助聽器。

85歲的郭爺爺領有聽障證明，與家人同住。近期女兒觀察父親記憶力明顯衰退，由於聽力損失會導致失智風險，家人擔心狀況繼續惡化，陪同他至醫院耳科就診，希望適當的治療或助聽輔具能夠減緩退化。

由於郭爺爺聽力退化已十年餘，耳科醫師建議需立即配戴助聽器，郭爺爺因鄰居好友對助聽器評價不佳，遲遲不願嘗試。女兒在尋求資源時得知新北市設有助聽器銀行，可以提供各品牌助聽器免費、免押金試戴14天，並有第三方專業聽力師提供諮詢。

「真心感謝有助聽器銀行，讓我們得以陪爸爸至聽力所試戴、挑選比較，並了解細節，最後找到了最合適的助聽器。」郭小姐說，不知道選配助聽器的過程如此專業與細緻，除了依據個人需求外，更重要的是佩戴後的適應與訓練，父親從每日2小時到全天候佩戴，明顯改善聽力，提升溝通和社交能力。

華科基金會聽力師袁惠冠表示，郭爺爺成功的案例，除了專業的諮詢和引導，女兒和家人的陪伴鼓勵也是要素。許多人認為助聽器一戴上就可以立即改善，但其實真正的成效需要三個月。

華科基金會執行長林龍森表示，在試戴及調整、適應期間，不要給長輩太大的壓力，必須有一到三個月的復能歷程，透過專業的指導和家人的陪伴，循序漸進才是成功的關鍵。唯有友善溝通，用心傾聽，才能讓彼此更靠近。

社會局長張錦麗表示，新北市輔具資源中心在2022年轉介華科基金會免費試戴助聽器共有178人，今年仍會持續推動，透過助聽器銀行，協助有需求者找到最適合的助聽器，不僅增進與人溝通，延緩失智失能，也能聽見音樂和大自然的聲音，增加生活樂趣。

民眾如有任何助聽器銀行問題，歡迎來電洽詢新北市輔具資源中心 8286-7045，或新店中心2912-1911，將有專人協助服務。

更新時間 : 2023-02-04 01:10 GMT+08:00

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