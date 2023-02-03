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台北燈會在凱達 每房1,999元起 打卡享好禮

By 台灣英文新聞
2023/02/03 17:17
圖／台北凱達大飯店
圖／台北凱達大飯店

圖／台北凱達大飯店

圖／台北凱達大飯店

睽違已久的台灣燈會於2023回歸台北舉行，今年的台北燈會展區除了熱鬧的台北市東區外，龍山寺正對面艋舺公園星象廣場亦有設置2023「台灣燈會在台北」萬華燈區，串聯龍山寺傳統燈藝展區，呈現傳統廟宇節慶特色，輝映古鎮艋舺，讓民眾感受傳藝文化之美。擁有地利之便的台北凱達大飯店於燈會期間推出台北燈會住房專案，平日每房只要1,999元起，5樓的百宴自助餐廳亦推出「開運兔給樂」優惠同慶，屬兔朋友兩人同行即享八折優惠，讓大家看完燈會還能大啖美食！此外，為增加節慶歡樂氛圍，還有住房與餐飲的打卡好禮大放送！

煥然一新的艋舺地區將因為台北燈會而更讓人驚艷，不僅賞燈還能品嚐當地小吃，感受臺北城新舊融合的文化魅力。台北凱達大飯店即日起至2023年2月19日止推出「台北燈會在凱達」住房專案(不含早餐與一次性使用塑料包裝備品及裝瓶水)，平日每房只要1,999元起，贈送艋舺在地的「百草健康浴包」，暢遊各大燈會展區後再泡個既暖身又紓壓的藥草浴！2月份的開春第一大盛事不容錯過，快來安排台北賞燈小旅行！

以高CP值聞名的「百宴自助餐廳」，空間寬敞舒適，提供多樣化的中西式餐點，結合創意口味及餐飲美學，呈現豪華的飲食饗宴。即日起至2023年3月31日止，推出「開運兔給樂」優惠，屬兔朋友午/晚餐兩人同行即享八折優惠(需加原價10%服務費)，平日午餐每位不到800元超划算！此外為響應台北燈節活動，台北凱達亦於活動期間準備了打卡好禮，於官網/語音訂房者於入住時出示個人FB打卡「台北燈會@凱達」即贈送精美杯蓋一份(每日限量20個)，於家宴中餐廳消費並於FB打卡，每桌再贈送玉兔楊枝甘露奶酪一份(每桌限一份、每日限量20份)。

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更新時間 : 2023-02-04 01:09 GMT+08:00

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