冬去春來新氣象　新北農會盛辦「農民節」慰勞農民

「立春」為我國農民曆24節氣中的第1個節氣， 代表凜冬過後、春臨大地，正逢春耕良機， 古時更有天子率領百官進行迎春祭典及親自下田播種的盛大儀式， 因此將農民曆「立春」定為「農民節」， 新北市各級農會都會在立春前後辦理頒獎典禮及慶祝活動， 新北市政府農業局亦到場祝賀，感謝農友對農業的付出， 帶給消費者最新鮮、最健康、品質最好的農產品。

今年度「農民節」為國曆2月4日， 新北市各級農會陸續辦理農民節慶祝活動， 邀請在地優秀農友到場共襄盛舉，除邀請家政班、 幼兒園等地方團體帶來精彩表演活動炒熱氣氛， 當天也舉辦頒獎典禮，為新北各區優秀農事小組組長、農民、 家政班班員、指導員、 四健會會員及其他農業推廣有功人員頒發獎狀， 對優秀的農業工作者獻上最高敬意。此外也有農會辦理摸彩活動， 於新年為與會農友及貴賓帶來喜氣，也慰勞農友一整年的辛勤耕作。

林口區農會理事長莊政偉表示，在社會及產業快速變遷的衝擊下，他們的許多農民仍堅守崗位，一輩子投身農業默默付出， 如有機產銷班的農友張文棟所經營的耕畝田農產行， 除了販售自家生產有機蔬菜，也協助其他班員販售多餘的蔬果， 同時也跟金山、三芝等其他地區青農合作， 豐富平常宅配的蔬菜種類，透過新北各地農友共同努力， 創造共好經營模式，因此農會每年舉辦農民節， 感謝所有認真打拼的農民朋友。

新北市農業局長李玟表示， 不只是在農民節感謝這些優秀的農友的付出及努力， 農業局更將秉持「新北市做大事 農業健康式/市」的理念，與新北市各地區農會共同來打拼， 為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、 市民及生態共好的永續大健康環境。

新北市農業局長李玟出席林口區農會農民節活動。（照片來源：新北市政府農業局提供）

新北市各級農會都會在立春前後辦理頒獎典禮及慶祝活動。（照片來源：新北市政府農業局提供）

今年度「農民節」為國曆2月4日，新北市各級農會陸續辦理農民節慶祝活動。（照片來源：新北市政府農業局提供）