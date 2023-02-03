新北生態廊道再增1處　新店平廣路涵管防路殺兼排水

民眾於山區道路行駛，常見動物穿梭而緊急剎車，新北 市農業局為避免人車及小動物們過馬路時產生意外， 辦理路殺生態觀察並設置5處生態廊道，近期更於新店平廣路新增1 處，以過路排水箱涵讓小動物安全行走，同時兼具農路排水功能， 維持農業生產。

根據路殺社(台灣動物路死觀察網)模擬分析結果， 全台陸生脊椎動物及陸蟹2018至2020年路死總量約為1, 450萬至2,000萬隻， 新北市農業局為保護動物安全通過道路，透過辦理生態調查、 紀錄路殺發生、與路殺社合作建立熱點資料等方式， 結合現地實況建置不同形式生態廊道，像是誘導式斜坡、 地下廊道及天空廊道等盼以減少動物被路殺的情況， 過去於三峽區紅龜面路建置地下廊道、 土城區承天路分別建置誘導式斜坡、2處地下廊道及天空廊道，共計 5處生態廊道， 其中土城區於綠意盎然的森林環境中設置供樹棲動物的空中廊道， 讓松鼠等動物可以利用空中廊道穿梭林間。

在新店區平廣路為天然樣貌濃厚，生物資源豐富且多樣性， 在一個月的生態調查結果中，路殺事件發生59次， 其中包含兩棲類、爬虫類等動物。 為防止路殺情況持續發生農業局將原有涵管調整為凹字型中間排水， 涵洞兩側可供小動物們行走的生態廊道。 公民科學家林德恩老師表示，兼具排水及動物通行的生態廊道， 透過監測系統發現動物前來使用， 小動物們親身驗收排水箱涵動物廊道可以悠閒過馬路。 更拍攝到白鼻心帶著大大的肚子走過排水箱涵，更是令人興奮。

新北市農業局長李玟表示，未來也持續監測新店區、 五股區及汐止區等農路周遭環境的生態與路殺狀況， 再搭配農路改善工程相輔相乘，打造對於路殺主要動物「客製化」 的生態廊道，建構生態友善道路， 讓用路的市民朋友與野生動物都能共好。

懷有身孕的白鼻心進入排水涵洞動物廊道。(照片由新北市政府農業局提供)