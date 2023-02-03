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〈時評〉郭侯柯都要爭取台灣2024總統大位　在野搭配變數多

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/02/03 17:28
2024總統大選, 變數仍多, 示意圖為新任行政院長陳建仁2月2日主持首次行政院會，邀請六都首長列席並合影 (圖/蔣萬安臉書)

2024總統大選, 變數仍多, 示意圖為新任行政院長陳建仁2月2日主持首次行政院會，邀請六都首長列席並合影 (圖/蔣萬安臉書)

前鴻海董事郭台銘有意參選總統的消息又甚囂塵上，由於藍營目前最大目標是企圖整合非泛綠勢力，以避免民進黨繼續執政，不過，郭台銘和民眾黨主席柯文哲都有意爭取總統大位的態勢下，國民黨內也有聲勢最被看好的新北市長侯友宜躍躍欲試，在野聯盟恐怕很難成局，就連要搭配都很難。

今年農曆春節的大年初一，郭台銘到板橋慈惠宮等寺廟參拜，對外界好奇他是否要參選總統，郭台銘沒有正面答覆，但意有所指地說，「我問了神明，讓神明來做決定。」這句話讓人印象深刻，因為郭台銘上次要角逐國民黨提名時，同樣強調是媽祖要他出來幫台灣做事。

而且，在春節期間，藍營內部就有消息不斷傳出，郭台銘想要與國民黨主席朱立倫、侯友宜會面，近幾天，又傳出郭台銘這陣子也拜會了立法院前院長王金平請益。

郭台銘的動作頻頻，自然與他鴻圖大志有關，一般認為他想要捲土重來，再度爭取藍營的支持，投入總統大選。藍營對於郭台銘也抱有一定的期待，因為郭台銘是侯友宜以外最強的藍營參選人。何況，黨內有不少人都想要促成「郭侯配」或「侯郭配」，以達成最強的組合人選，甚至在這過程中，也有人喊出由柯文哲擔任行政院長，將是藍營最無敵的排列。

然而，會出現這樣的建議，主要是想要透過郭台銘來壓制柯文哲。以民眾黨來說，目前大本營是以新竹市為主，但民眾黨新竹市長高虹安在政治上的恩人，郭台銘占的份量遠超過柯文哲，因此，若是要高虹安被迫選邊站時，柯文哲不見得能取得上風，所以藍營有意透過郭台銘來參選正副總統，直接將柯文哲排除在外。

但不論是郭台銘、侯友宜或是柯文哲，都沒有屈居副總統的本錢，因為錯過這一屆總統候選人爭取大位的機會後，不論選贏或選輸，四年後都不會再有希望，所以必須一步到位，重點是這三人都無意屈居副手，更不會去當一位有責無權的行政院長，所以只有一人成為正式的總統候選人，另兩位等同出局，不會再出現在組合名單上，藍營要成功整合在野勢力的可能性不高。

其實藍營心裡有底，只要郭台銘出馬，或許可以不必處理柯文哲的問題，但柯文哲也絕非省油的燈，加上侯友宜也在觀風向，這三人何時正式表態決戰，也牽動泛藍陣營的分合。
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