〈時評〉郭侯柯都要爭取台灣2024總統大位　在野搭配變數多

前鴻海董事郭台銘有意參選總統的消息又甚囂塵上， 由於藍營目前最大目標是企圖整合非泛綠勢力， 以避免民進黨繼續執政，不過， 郭台銘和民眾黨主席柯文哲都有意爭取總統大位的態勢下， 國民黨內也有聲勢最被看好的新北市長侯友宜躍躍欲試， 在野聯盟恐怕很難成局，就連要搭配都很難。

今年農曆春節的大年初一，郭台銘到板橋慈惠宮等寺廟參拜， 對外界好奇他是否要參選總統，郭台銘沒有正面答覆， 但意有所指地說，「我問了神明，讓神明來做決定。」這句話讓人印 象深刻，因為郭台銘上次要角逐國民黨提名時， 同樣強調是媽祖要他出來幫台灣做事。

而且，在春節期間，藍營內部就有消息不斷傳出， 郭台銘想要與國民黨主席朱立倫、侯友宜會面，近幾天， 又傳出郭台銘這陣子也拜會了立法院前院長王金平請益。

郭台銘的動作頻頻，自然與他鴻圖大志有關， 一般認為他想要捲土重來，再度爭取藍營的支持，投入總統大選。 藍營對於郭台銘也抱有一定的期待， 因為郭台銘是侯友宜以外最強的藍營參選人。何況， 黨內有不少人都想要促成「郭侯配」或「侯郭配」， 以達成最強的組合人選，甚至在這過程中， 也有人喊出由柯文哲擔任行政院長，將是藍營最無敵的排列。

然而，會出現這樣的建議，主要是想要透過郭台銘來壓制柯文哲。 以民眾黨來說，目前大本營是以新竹市為主， 但民眾黨新竹市長高虹安在政治上的恩人， 郭台銘占的份量遠超過柯文哲，因此，若是要高虹安被迫選邊站時， 柯文哲不見得能取得上風， 所以藍營有意透過郭台銘來參選正副總統，直接將柯文哲排除在外。

但不論是郭台銘、侯友宜或是柯文哲，都沒有屈居副總統的本錢， 因為錯過這一屆總統候選人爭取大位的機會後，不論選贏或選輸， 四年後都不會再有希望，所以必須一步到位， 重點是這三人都無意屈居副手， 更不會去當一位有責無權的行政院長， 所以只有一人成為正式的總統候選人，另兩位等同出局， 不會再出現在組合名單上，藍營要成功整合在野勢力的可能性不高。

其實藍營心裡有底，只要郭台銘出馬， 或許可以不必處理柯文哲的問題，但柯文哲也絕非省油的燈， 加上侯友宜也在觀風向，這三人何時正式表態決戰， 也牽動泛藍陣營的分合。