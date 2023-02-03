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麥卡錫稱未排定訪台灣行程 眾院外委會主席親曝4月來台

麥卡錫今日被再度問及此台灣行遭中國警告一事時重申，「讓我相當清楚的表明，中國永遠不能決定我哪裡可以去，哪裡不行，但我現在沒有任何排定的訪台行程。」

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/03 16:48
美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）（圖／美聯社）

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）美國眾議院議長麥卡錫訪問台灣一事備受關注，麥卡錫昨日表示中國無權置喙，今日則回應目前無排定任何訪台行程。眾議院外交委會主席麥考爾則自爆，將於4月訪問台灣。

去（2022）年8月，時任眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國以圍台軍演進行報復，美中關係更加惡化。美國聯邦眾議院新任共和黨議長麥卡錫（Kevin McCarthy）去年於競選期間就曾承諾，當選後要訪問台灣。

今年1月23日美媒體披露，麥卡錫將於春季訪問台灣；北京出言警告，促「恪守一中原則」、停止做「違反國際關係基本準則的事情」。

對此，麥卡錫2日簡短但明確的表示，「我不認為中國能命令我在何時何地能去哪裡。」今日被再度問及此事時重申，「讓我相當清楚的表明，中國永遠不能決定我哪裡可以去，哪裡不行，但我現在沒有任何排定的訪台行程。」

儘管麥卡錫未表示有訪台行程，但眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）1日接受美國之音訪問時透露，計劃將於4月訪問台灣。

麥考爾還表示，「如果議長麥卡錫決定訪台，我會會他同行，然而他的行程尚未敲定，所以我不知道他會於何時訪台。」

至於國務院及白宮部分則並對宣布任何相關消息。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）強調，美國國會是獨立的美國政府部門，訪台與否由議長自行決定，然而美方的擔憂在於，北京重演以議長訪台為藉口，試圖改變台海現狀。

相關閱讀：北京警告不應訪台灣 麥卡錫：中國無權命令我去哪
麥卡錫
麥卡錫訪台
麥考爾
眾議院外委會

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