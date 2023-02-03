2022資安獎得獎廠商會面總統 談資安即國安、鼓勵廠商投入國際

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）2022 Best Choice Award 資安獎得獎廠商於今（3）日上午會見蔡總統，討論「資安即國安2.0」政策，總統強調要請產業界領袖們一起跟政府打拚，帶動資安產業發展，共同建立「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。

根據總統府新聞稿，蔡總統今接見得獎資安廠商，訪賓包括趨勢科技公司總經理洪偉淦、中華資安國際公司總經理洪進福、熵碼科技董事長徐清祥、網擎資訊軟體公司執行長廖長健、鎧睿全球科技公司董事高坤勇及台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪等，由數位發展部部長唐鳳陪同，總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄也在座。

會上，總統與參與嘉賓論及台灣在資安領域的競爭力。致詞時，蔡總統表示「自從上任以來，資安就是政府重要的施政目標，我們持續推動數位轉型，加強社會各領域的資安韌性。」

總統感謝台北市電腦商業同業公會，多年來以「台北國際電腦展Best Choice Award」品牌，協助本土廠商行銷、開拓國際市場；這次也用心舉行第一屆BC資安獎，挖掘更多本土優質的產品。像是趨勢科技這次獲獎的產品，得到多個國際知名、第三方驗證單位的肯定，可說是實至名歸。

此外，總統也對中華資安與洪進福總經理表達感謝。總統肯定總經理熱心投入資安領域的NGO，持續提出寶貴的建言，協助我們把政策制定得更好、更完善。而中華資安將AI導入SOC監控服務，這項技術獲得許多個國際獎項及認證的肯定。

另一廠商熵碼科技則發展「客製化晶片安全解決方案」，強化供應鏈安全，這是一項很重要的技術，希望徐清祥董事長帶領公司精益求精，在全球市場再創佳績。而網擎資訊軟體公司和鎧睿全球科技公司自主研發「郵件資安解決方案」，讓電子商務更加安全。現在，網擎已經在日本的郵件安全市場上，取得很好的成績；鎧睿也從去年開始布局海外市場。

總統表示，近年來，企業數位轉型的腳步越來越快，各企業也面臨更高的資安風險，她恭喜大家獲獎，強調台灣期待未來能有更多本土的廠商、更多優質的產品，一起邁向國際市場。政府會全力推動「資安即國安2.0」政策，持續強化組織、完善法制，也會培養更多的人才，提供產業更多的支持。

總統最後鼓勵，要請各位產業界的領袖，一起跟政府打拚，一起帶動整體資安產業的發展，共同建立「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。