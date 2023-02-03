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台灣腸病毒疫情上升74%　醫曝今年大流行機率高　7大重症前兆要當心

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/03 16:08
腸病毒急診就診人次較前一週上升74%。(圖/pixabay)

腸病毒急診就診人次較前一週上升74%。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）農曆新年長假結束，除了新冠疫情出現波動，腸病毒似乎正蠢蠢欲動，據資料顯示，腸病毒急診就診人次較前一週上升74%，中山醫大附醫兒童急診科主任謝宗學提醒，今年將是防疫解封後第一個夏天，這三年出生的40多萬名新生兒，幾乎沒有感染過腸病毒，發生大流行的機率很高。

疾管署監測資料顯示，截至1月30日，2023年1月22日至1月28日國內腸病毒急診就診134人次，較前一週(77人次)上升74%，且近期合約實驗室監測仍檢出腸病毒，顯示社區中持續有腸病毒活動。

謝宗學醫師表示，今年將面臨防疫解封後第一個夏天，兒童腸病毒疫情將是最需要注意的，畢竟 2020、2021、2022 這三年的夏天台灣皆處於高度防疫狀態，這期間出生的四十多萬名新生兒，幾乎沒有感染過腸病毒，免疫系統沒有腸病毒的記憶，一旦發生流行，病毒將以極快的速度在幼童間傳播，發生大流行的機率很高。

腸病毒在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一週內傳染力最高，此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒。

疾管署提醒，腸病毒重症高危險群為5歲以下嬰幼兒，如發現下列腸病毒重症前兆，務必儘速送到大醫院接受治療：

  1. 嗜睡
  2. 意識不清
  3. 活力不佳
  4. 手腳無力或麻痺
  5. 肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）
  6. 持續嘔吐
  7. 呼吸急促或心跳加快

由於腸病毒感染目前沒有特定藥物治療，只能採取支持療法，包括退燒、止咳、臥床休息與治療脫水等，一旦出現重症，幼童性命恐遭受威脅。

至於疫苗方面，國光生旗下的安特羅腸病毒疫苗於1月底獲藥證，為首件本土研發，預計今年第1季上市。對此，疾管署副署長莊人祥回應，根據傳染病防治法，若要列為常規疫苗，需經過ACIP會議決議，今年有機會就此召開會議討論，由於高端71型疫苗也完成三期申請新藥查驗登記，可能將兩款疫苗一起評估。

台灣腸病毒疫情上升74%　醫曝今年大流行機率高　7大重症前兆要當心
腸病毒
嬰幼兒
兒童

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