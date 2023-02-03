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【達文西真跡看到飽】台灣徵選梵蒂岡博物館實習生　符合資格、補助項目一次看！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/03 16:41
梵蒂岡博物館是世界上最偉大的博物館之一。（圖/維基百科）

梵蒂岡博物館是世界上最偉大的博物館之一。（圖/維基百科）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部徵選文物修復人才前往梵蒂岡博物館實習，報名自即日起至3月1日止。

親眼目睹「文藝復興三傑」達文西真跡、米開朗基羅《創世紀》或拉斐爾《雅典學院》的機會來了！梵蒂岡博物館是世界上最偉大的博物館之一，文化部自2017年起徵選前往該館交流的人才，實習期間長達半年，可獨立或經由機構薦送件申請。錄取名單續由文化部轉外交部薦送梵博，文化部將補助機票費、簽證費、實習期間生活費、實習前及期間之義文學習費與保險費等。

本次初選開放具文物修復、文化資產保存等相關科系學士以上學歷或研究所在校生且具修復實務經驗，或任職於美術館、博物館及文物修復相關單位、年齡在民國67年1月1日(含)以後出生者45歲以下人員報名申請，申請者具中華民國國籍，須略諳義語或精通英語或法語。

候選人專長需包括紙質、漆器及絲質文物修復專業，且具中國古典藝術與文學專業知識（駢文）或具佛教與密乘佛教（Tantric Buddhism）藝術史知識者（唐卡）尤佳，以及其他綜合性領域如金屬、陶瓷、木質、壁畫（濕壁畫）等多材料或具化學、生物學、檢測診斷與物理學等文物保存修復科學技術專長者。

今年預計初選3位，自即日起開放報名至3月1日止，錄取名單預計於3月底前公布，詳情請於官網查詢。
文藝復興
梵蒂岡博物館

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