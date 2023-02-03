台灣舞蹈空間德國演出　台駐德大使謝志偉力挺神救援

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）舞蹈空間於1月29日赴德國海德堡舞蹈雙年展演出，台灣駐德大使謝志偉搭5小時車出席並且神救援。

1月30日舉辦「台灣舞蹈」講座中，藝術總監平珩從台灣的歷史及地理人文環境開始，接著以台灣舞蹈簡史引導至舞蹈空間舞團的發展歷程，舞蹈空間豐富的表演視野，在30週年的記錄片《開箱》中一覽無遺，引發觀眾好奇提問：舞蹈空間選擇舞者的標準是什麼？主辦單位海德堡舞蹈劇場藝術總監伊凡·沛瑞茲還特別做現場直播，激起觀眾購票支持2月1日實體演出《異托邦喧嘩·沉默不在》。

此作品為舞蹈空間舞團與西班牙編舞家瑪芮娜·麥斯卡利第六度合作，原本歐洲發展出的首演版，被台灣版本成功取代，沛瑞茲表示，這樣透過國際合作彼此交流影響的作品，正能彰顯出此次舞蹈節「舞出自由」的主題。編舞家不是單向的傳遞她的想法，而是引導舞者們共同創作，透過身體與聲音的深度互動，共創一個符合未來理想的「異托邦」世界。

演出當天，不僅票房滿座激勵全團，台灣駐德大使謝志偉一行三人，特別搭乘5小時火車自柏林前來支持打氣，國家兩廳院前副總監韓仁先博士也蒞臨現場，全場觀眾都為濃濃台灣味的色彩及物件，以及舞蹈空間充滿創意與生命力的演出內容驚艷不已，深受現場觀眾的肯定，掌聲不斷多次謝幕不願離去！

舞者們解說並示範如何透過身體活化聲音，為了節省中翻英再翻德文的三重轉譯，藝術總監平珩大膽點名謝代表上台擔任「口譯」，讓大家安心以中文回應，謝大使的「神救援」炒熱了現場氣氛，也讓大家都見識到台灣政治人物不同於一般的親和力。演出隔天，藝術總監伊凡還將特別為舞蹈空間舞團及海德堡舞蹈劇場授課及開設工作坊，並為2024年即將展開的新合作計劃，踏出第一步。