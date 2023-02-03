超級大的反差—

當郵輪乘客在他們的船艙裡欣賞海景、在游泳池裡嬉戲或在自助餐中大快朵頤時，對於那些在幕後工作的人來說，情況卻是大不相同。

一群辛勤工作的船員，職責是確保郵輪度假者得到他們需要的一切，而他們本身有許多人卻在忍受無休止的值班，與家人分開一次的時間長達數月，還要和同儕們擠在狹窄的共用寢室。

「該產業描繪的光鮮形象與船員的艱苦工作之間的對比確實令人震驚。」德國服務行業工會（Verdi）航空與海事工業部的施維格斯豪森-古特（Maya Schwiegershausen-Güth）說。

她說，船員面臨的主要問題之一是工作時間。儘管自2006 年以來《海事勞工公約》在國際範圍內對船上的工作時間進行了規定，但是行業內一直都在違規運作。

一周工作七天

巴西帕爾馬斯大學旅游學教授特貝加 (Angela Teberga)證實了郵輪上常見的侵犯勞工權利的行為。她的博士論文研究了郵輪上的工作條件，並特別關注船員最常抱怨的工作時間和工作量。

她說，雖然按照規定海上工作限於每周6天每天8小時，但實際情況往往有所不同。每周工作7天，每天最多工作14 小時，是慣例而不是例外。船員的職位越低，勞工權利越難保障。

根據國際郵輪協會 (CLIA) 的數據，2019年該行業共有55萬4000個工作崗位，支付的薪水約為214億歐元。

郵輪船員通常非常國際化：據國際郵輪協會稱，不少郵輪上的船員來自多達80個國家，其中很多來自亞洲和南美洲的發展中國家。菲律賓人幾乎佔全球航運業所有員工的30%。

沒有在德國註冊的郵輪

「對許多人來說，在郵輪上工作是發筆小財的機會。」不萊梅哈芬應用科學大學旅游和郵輪管理教授帕帕塔納西斯 (Alexis Papathanassis) 說。儘管按照歐洲標準工資較低，但明顯高於這些船員所在國家/地區的薪酬水平。他說，這就是他們忍受「非常、非常惡劣的工作條件」的原因。

事實上，工資往往不符合歐盟國家的法定標準，這是因為許多郵輪是在其他規則適用的國家註冊的，例如巴哈馬或巴拿馬。舉例來說，實際上根本沒有懸掛德國國旗的郵輪。

在德國流行的愛達郵輪（AIDA Cruises）就在義大利註冊，途易郵輪（德語：TUI Cruises）在馬耳他註冊。因此，郵輪公司不必支付德國規定的最低工資，並且還能利用這些國家更優惠的稅收政策。旅游學教授特貝加表示，通過這種方式，這些公司可以將人員成本減少一半。

工作量還在增加

郵輪公司的目標是船隻越做越大。特伯加教授發現，隨著時間的推移，乘客與船員的比例日漸變得對員工不利。

2001年至2020年間，郵輪平均載客量增長了60%，但船員人數僅增長了44%。結果，船員們不得不承擔更大的工作量。

國際郵輪協會德國分會主席格拉默斯多夫（Helge Grammerstorf）對郵輪上船員是否超時工作有不同的看法。 「近年來其間的關係發生了很大的變化。」他說，「航運公司的政策是不允許超時工作。」他指出，現在的執行非常嚴格。他還說，工時記錄系統也使工作時間的追蹤變得透明。

「與其他服務行業一樣，我們也依賴工作積極性高的員工。」格拉默斯多夫說，「他們得到了相應的回報。」

技術工人的短缺

然而，郵輪專家帕帕塔納西斯表示，該行業仍有很大的改進空間。與許多其他行業尤其是旅游業和酒店業一樣，由於新冠疫情爆發，技術工人嚴重短缺。

他說，公司很難找到足夠的合格船上雇員。「因此，該行業被迫提供更具吸引力的工作條件，雇主也不得不提升自身形象。」他說，無論如何，郵輪乘客將繼續擁有海景、游泳池和永無休止的自助餐，並且需要工作人員來為他們實現這些奢侈的生活。

在豪華郵輪上工作並不浪漫 船員其實是「低端人口」

德國之聲中文網 原文連結: 船員：豪華郵輪上的「低端人口」

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作者: Jonas Martiny