（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）2016年7月南韓政府宣布部署「薩德」（THAAD）防空系統後，中韓關係急轉而下，中國因此發布「限韓令」，對南韓進行了抵制，所有南韓電影、電視劇、音樂等都禁止在中國境內播放，南韓品牌化妝品在中國國內銷售額驟減，韓式餐廳接連停業，提供薩德用地的樂天集團也因消費者抵制，完全撤出中國。

2017年3月開始，中國至南韓的團體旅遊也遭中斷，南韓旅遊業、免稅店、明洞商圈等大受打擊。如今已過了7年，「限韓令」是否真如中方所願，給南韓帶來衝擊性的打擊，韓媒朝鮮日報對此做了分析報導。

在禁韓令初期，原透過中國市場賺進大把鈔票的南韓娛樂、遊戲公司的股價皆暴跌，當時「韓流已經結束了」的言論鬧得沸沸揚揚，但南韓企業卻克服了限韓令所帶來的危機。進出口銀行海外經濟研究所首席研究員金允智（音譯）表示，這些企業以限韓令為契機，將推廣南韓文化信息的目光轉向東南亞、北美、歐洲等地，真正的將韓流文化推向全球化。她也補充說道，南韓文化信息出口總額在2016年為60億美元，到了2021年則增加到了124億美元，意即在五年內增加了一倍以上。

在2016年以前，許多南韓偶像團體總會有一兩個中國籍成員，以便打進中國市場。然而近日南韓最火紅的BTS防彈少年團及BLACKPINK皆無中國籍成員，還登上了美國告示牌（Billboard）第一名；電影「寄生上游」獲得了奧斯卡金像獎4冠王，「魷魚遊戲」在艾美獎中也奪得了6項大獎。

報導指出，遭中國抵制的南韓文化信息斷開了對中國的依賴，轉禍為福，取得了進步。

中國訪韓遊客在2019年時為602萬人，恢復了約75%；同年訪韓的外國遊客總人數與限韓令爆發的2017年相比，增加了420萬人以上。南韓文化觀光研究院觀光政策研究室市長崔京恩（音譯）表示，南韓觀光持續吸引了中國的散客，而非團客，另外也將目光轉向越南、馬來西亞、泰國等東南亞國家，使遊客增加了2~3倍。

另外，免稅店業界也透過市場多元化改善了本質。2017年初，樂天免稅店在海外3個國家共有4間分店，然而截至今年1月底，樂天免稅店在海外6個國家共有13間分店。樂天相關人士表示，在限韓令爆發的2016~2018年間，公司的總銷售額並未減少，在進軍東南亞、澳洲、紐西蘭後，競爭力也變得更強。

德勤太平洋企業管理諮詢公司前副總裁金慶俊（音譯）說道，近年經濟較蕭條，但脫離中國的南韓企業卻表現良好。產業部的相關人士也表示，從2014年至去年，共有126家企業回歸南韓，其中有97家（77%）為進軍中國的企業，以限韓令為契機，南韓企業離開中國的速度正在加快。

報導說道，南韓將限韓令視為跳板，中國幾乎沒有實現「打擊韓國」的目標，因此有分析認為，限韓令帶給中國的實際損失比韓國更大，報導也指出，中國國內對南韓文化信息的好感度從2016年至2021年，5年間上升了80~90%，對南韓經濟的打擊效果也不顯著。

另外，中國祭出限韓令後，贊成部署薩德的南韓國民較限韓令前多更多，再加上2019年強行通過的香港國家安全法、中共對新疆及維吾爾人的人權鎮壓、中共的「戰狼外交」，以及文在寅政府對中方的低姿態外交，都令韓國人的反中情緒高漲。

根據美國調查機構「皮尤研究中心」（Pew Research）調查，南韓國內反中情緒從2015年的37%上升到2017年的51%，2022年更達到了80%，是兩國建交30年來以來最糟。仁川大學中國學教授全基永（音譯）認為，若中國要重新獲得韓國人已經疏遠的心及信任，需要付出的努力很難用金錢來衡量，他認為限韓令是中國明顯失敗的政策。

2000年時，中國有2200噸蒜頭遭南韓以品質檢驗不合格為由退貨，中方也因此禁止南韓手機進口做為報復。

慶熙大學教授朱在禹（音譯）表示，自2000年的大蒜風波，中國20多年來就一直「馴服」著南韓政府及領導階層，例如以威脅國家安全為由單方面強行實施的限韓令。他也分析道，中國取得的唯一效果是挫傷了南韓領導層的氣勢，提高了南韓政府對中國的心理恐懼，他認為，南韓政府今後最重要的是根除對於中國的恐懼。

祭出「限韓令」7年 韓媒：中國的損失比南韓大