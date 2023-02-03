傳布林肯赴中國將會習近平 美國議員籲加訪台灣展現「堅若磐石」承諾

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）英媒報導，美國國務卿布林肯5日起訪問北京，預計將與中國國家主席習近平會面；台媒指出，9位聯邦眾議員聯名致函布林肯，呼籲他依循「台灣旅行法」也造訪台灣，展現對台「堅若磐石」的承諾。

金融時報今（3）日引述知情人士指出，布林肯此行訪問中國，不僅將與原駐美大使、現外交部長秦剛以及原外交部長、現任中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面；更令人矚目的，是預期與習近平會面，成為美國總統拜登（Joe Biden）政府第一位、也是該國近6年來首位與中國領導人見面的國務卿。

美中關處於1979年建交後的低點，去年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台，更加深美中關係劣化。 拜登與習近平在去年11月印尼峇里島G20峰會曾舉行雙邊會談，此次布林肯訪中國就是該次會談的後續行動，此行也象徵中美增強交流的新階段。

時任小布希（George W. Bush）時代白宮高級幕僚的韋德寧（Dennis Wilder）指出，習近平近來釋出一系列有意改變中美關係的訊號，若此番接見布林肯，將是最新的訊號。

然而，中美在台灣問題上的爭執也導致雙方緊張情勢居高不下，不僅美國前印太司令部司令、退役海軍4星上將戴維森（Philip S. Davidson）不改中國將於2027年前嘗試對台灣動武的研判；上月27日美國空軍4星上將米尼漢（Mike Minihan）也於一份公開的內部備忘錄中預測，2024年台灣與美國舉行總統大選後，中國國家主席習近平將藉台灣問題發難，與美國在2025年爆發戰爭，呼籲美軍做好準備。

面對美中台關係以及布林肯即將訪中，9位共和黨籍聯邦眾議員1日聯名致函布林肯，呼籲他依循「台灣旅行法」，考慮此番中國也應訪問台灣，展現拜登政府對台承諾「堅若磐石」。

中央社報導，聯名議員包括多次提決議案呼籲終結「一個中國政策」的帝芬尼（Tom Tiffany）、眾院外委會成員裴利（Scott Perry）、曾於去年2月及12月相繼訪台的梅絲（Nancy Mace）和歐文斯（Burgess Owens），以及戴佳雷（Scott DesJarlais）、克倫紹（Dan Crenshaw）、奧格茲（Andy Ogles）、唐納茲（Byron Donalds）與卡特（Earl L. "Buddy" Carter）。

信函中表示，美國2018年3月上路的「台灣旅行法」，表明美國政策應鼓勵高階行政部門官員訪問台灣。沒有比官方訪問更好展現拜登政府對台灣「堅若磐石」的承諾。加訪台灣能清楚傳達，美國強烈反對中方在區域的魯莽軍事挑釁行為；此外，關於美國台軍售交貨延宕所引發日益升高的憂慮，也能透過加訪台灣公開回應。