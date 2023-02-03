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死亡數半年來新高！2/3台灣本土增25,104例本土、373例境外移入和105例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/03 14:27
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增25,477例COVID-19確定病例，包含25,104例本土病例，較上週五多995例，增加約4.1%，雖然疫情在連假尾聲時出現波動，但增加幅度已明顯下滑，從一開始的翻倍，降至今日的4.1%。至於死亡數創新高，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，研判是因農曆春節假期的「回補」效應有關，也就是死亡診斷延遲補報，估計明天起死亡病例會下降。

指揮中心表示，今日新增之25,104例本土病例，分別為11,372例男性、13,724例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市仍是六都，依序為新北市(4,875例)，臺中市(3,115例)，高雄市(3,055例)，桃園市(2,875例)，臺南市(2,076例)，臺北市(2,025例)。

今日新增105例本土病例死亡個案，創203天以來新高，為53例男性、52例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、100例具慢性病史、64例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月10日至今(2023)年1月30日，死亡日期介於今年1月14日至1月31日。

指揮中心指出，死亡案例中增1例特殊死亡個案，為20多歲女性， 有慢性精神疾病史，曾接種3劑疫苗，1月22日快篩陽性後被發現於樓梯間摔落昏迷，緊急送醫，經急救後恢復生命徵象收治加護病房，醫院亦通報新冠確診，但後續因出現休克、腦震盪及急性呼吸衰竭等，病況惡化，不幸於1月26日過世。經司法相驗開立死亡診斷為肺炎併多重器官衰竭、新冠病毒感染。

死亡數半年來新高！2/3台灣本土增25,104例本土、373例境外移入和105例死亡死亡數半年來新高！2/3台灣本土增25,104例本土、373例境外移入和105例死亡

指揮中心說明，今日新增373例境外移入個案中，為190例男性、183例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月18日至今年2月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,622,129例確診，分別為49,370例境外移入、9,572,705例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,535例COVID-19死亡病例，其中16,514例本土，另21例為境外移入。

死亡數半年來新高！2/3台灣本土增25,104例本土、373例境外移入和105例死亡
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