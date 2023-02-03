【不喝蜂蜜】英國暗黑血腥版「小熊維尼」真人電影驚悚預告釋出　入圍最受期待電影第二名、第二集開拍！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)改編經典卡通小熊維尼，暗黑真人版電影《小熊維尼：血與蜜》（Winnie-the-Pooh: Blood and Honey）第一集預計於2月上映，但在開波前就已經確定會有續集。

童年全毀！血腥版的《小熊維尼》電影由英國Jagged Edge Productions與ITN Studios合製，劇情講述當小熊維尼和小豬皮傑被上大學的Christopher Robin拋棄後，開始為了人肉展開殺戮，入圍 IMDb 2023 年最受期待電影第2名，緊追在真人版芭比（Barbie）後面。

該電影近日釋出預告，Christopher Robin 重返 Hundred Acre Wood展開瘋狂的故事，被帶著恐怖小熊維尼面具的殺人魔折磨，一塊寫著Eeyore R.I.P.墓碑矗立在荒涼的廢棄場，面對小熊維尼與小豬的追殺大家不斷逃命。

導演Rhys Frake-Waterfield表示，故事為Christopher Robin被迫與維尼和小豬分開，沒有食物讓他們生活變得非常艱難，不得不自謀生路而完全野化，回歸身為動物的本性。他們不再溫順：就像兇猛的熊和豬，四處走動以尋找獵物。

導演透露，維尼和小豬就因飢餓殺了跳跳虎並活生生吃掉屹耳，屹耳的墓碑也出現於片中。

雖然電影甫未上映，團隊已展開續集製作，並於社群媒體上率先公開第二集視覺圖，寫下「FRIENDS WILL GATHER… TO TAKE REVENGE」，「More blood. More honey」 ，讓人不禁毛骨悚然。

首集將於2 月 15 日美國上映，台灣部分請持續鎖定官網。