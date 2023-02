【不喝蜂蜜】英國暗黑血腥版「小熊維尼」真人電影驚悚預告釋出　入圍最受期待電影第二名、第二集開拍！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)改編經典卡通小熊維尼,暗黑真人版電影《小熊維尼:血與蜜》(Winnie-the-Pooh: Blood and Honey)第一集預計於2月上映,但在開波前就已經確定會有續集。

童年全毀!血腥版的《小熊維尼》電影由英國Jagged Edge Productions與ITN Studios合製,劇情講述當小熊維尼和小豬皮傑被上大學的Christopher Robin拋棄後,開始為了人肉展開殺戮,入圍 IMDb 2023 年最受期待電影第2名,緊追在真人版芭比(Barbie)後面。

該電影近日釋出預告,Christopher Robin 重返 Hundred Acre Wood展開瘋狂的故事,被帶著恐怖小熊維尼面具的殺人魔折磨,一塊寫著Eeyore R.I.P.墓碑矗立在荒涼的廢棄場,面對小熊維尼與小豬的追殺大家不斷逃命。

導演Rhys Frake-Waterfield表示,故事為Christopher Robin被迫與維尼和小豬分開,沒有食物讓他們生活變得非常艱難,不得不自謀生路而完全野化,回歸身為動物的本性。他們不再溫順:就像兇猛的熊和豬,四處走動以尋找獵物。

導演透露,維尼和小豬就因飢餓殺了跳跳虎並活生生吃掉屹耳,屹耳的墓碑也出現於片中。

雖然電影甫未上映,團隊已展開續集製作,並於社群媒體上率先公開第二集視覺圖,寫下「FRIENDS WILL GATHER… TO TAKE REVENGE」,「More blood. More honey」 ,讓人不禁毛骨悚然。

首集將於2 月 15 日美國上映,台灣部分請持續鎖定官網。