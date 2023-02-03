【公股罕見金銀分治】沈榮津上任台灣金控董事長　呂桔誠專任台銀董事長

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）公股金融機構高層首波異動今天（3日)正式走馬上任，由沈榮津接任台灣金控董事長，呂桔誠專任台灣銀行董事長，罕見出現公股「金銀分治」；台灣金控於今天上午舉行交接儀式(上圖)，過程並未對外開放。

財政部次長阮清華昨(2日) 晚間證實，行政院前副院長沈榮津將接任台灣金控董事長，現任台灣金控董事長呂桔誠專任台灣銀行董事長，3日上午進行交接。

新內閣上任，公股金融機構高層首波異動，阮清華表示，將由沈榮津接任台灣金控董事長，呂桔誠專任台銀董事長；由於台銀是金控獲利核心，呂桔誠具備銀行專業，這樣的人事安排合理且符合專業考量。

台灣金控3日發布新聞稿表示，呂桔誠民國105年上任以來，走過國內外政經情勢動盪，在嚴峻挑戰下，帶領台灣金控集團脫胎換骨，深化資源整合策略，提升管理效能，除各項政策任務表現卓越，也帶動保險與證券子公司績效成長，創下亮眼獲利績效。

台灣金控指出，111年金控（包含政策因素影響數）合併稅前淨利新台幣292.85億元，為歷年最佳，呂桔誠奠定優質基礎，完成階段性任務，今天起專任台灣銀行董事長。

對於台灣金控新任董事長沈榮津，新聞稿指出，接任金控董事長的沈榮津，嫻熟、深耕經濟領域，擔任行政院副院長期間，帶領財經內閣給予產業界許多指導，政績卓著，且均與民生經濟及金融服務業發展息息相關。

台灣工具機暨零組件工業同業公會會員大會111年10月14日在台中舉辦，時任行政院副院長的沈榮津出席致詞。 (中央社檔案照片)

台灣金控指出，未來沈榮津將運用產業經驗發揮所長，帶領台灣金控集團掌握、貼近產業發展需求，除善加發揮國營事業精神，協助產業轉型與經濟發展外，也將帶領集團從中掌握新契機，邁向新的里程碑。

中央社2日報導，接掌台灣金控董事長的前行政院副院長沈榮津，曾有「最強歐吉桑」之稱，他善於溝通協調，時常親力親為排除投資障礙。如今接下公股金控董事長，將扮演串連產業與政府的平台，為台灣投資帶來點火關鍵作用。

行庫高層認為，沈榮津並非金融專業出身，這樣的人事安排確實少見；不過，董事長是擔任發展方向的「掌舵手」，細部的金融事務很多是靠龐大團隊輔佐，沈榮津曾擔任經濟部長、次長及工業局長等，經歷很廣，而銀行業走產業授信對業務發展是有幫助的。

行庫高層表示，商業銀行吸取社會資源，有一定的社會責任，如何經由投融資挹注產業，將資源做最有效運用，從這個角度來說，沈榮津可望發揮關鍵效果。

現年71歲的沈榮津對於經濟政策的熟稔度高，與產業界關係良好，性格務實、耐操耐煩，而人脈與經濟部歷練的底子，讓他過去在執行包含冷氣設置、電力改善工程、校園設置太陽能光電設備的班班有冷氣政策上，完全展現。