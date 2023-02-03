（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）在台灣，由政府公告的罕見疾病共有235種，雖然這些疾病的盛行率約萬分之一以下，但仍有近2萬名的罕病病友，罕見疾病其實並不罕見，且這些患者有高達8成為基因遺傳導致，一生都須與疾病共存。高雄醫學大學附設中和紀念醫院與輝瑞大藥廠於日前簽訂合作備忘錄，除了培育專業人才之外，期許幫助有需要的病患對抗罕病。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院鍾飲文院長表示，秉持全人健康照護精神，持續發展尖端特色醫療。有鑑於基因治療是未來醫學領域發展的重要趨勢，高醫積極投入基因治療領域，期盼將過往研究與實務的經驗，帶入未來與輝瑞在基因治療領域的合作。

鐘育志教授提及，台灣新生兒篩檢傲視全球，讓許多罕見疾病在發病前就獲得診斷；而許多罕病若能在發病前開始治療，通常會獲得較好的預後。

輝瑞大藥廠總裁葉素秋指出，高醫長期發展尖端特色醫療，展現出諸多績效與成果，這次合作將導入輝瑞在基因治療領域的資源，未來有機會促成更多學術交流，培育專業人才之外，更希望未來能夠導入來自學界的知識與意見，優化產品開發，也承諾未來將持續挹注資源，立足台灣、接軌國際，在台灣南部打造領先的基因治療中心，更為患者提供更好的治療選擇

葉素秋強調，我們會讓輝瑞全球研發部門注意到台灣獨特、優異的新生兒篩檢政策，進而將台灣納入未來罕病的早期臨床試驗，輝瑞也將與國內醫學中心建立更密切的合作。

持續發展尖端特色醫療 發展基因治療是高醫醫療版圖的關鍵拼圖

鍾飲文特別強調，過去高醫在移植醫學、再生醫學、精準醫療（如細胞治療）等特色醫療領域皆有所成果，且高醫設有血友病中心及肌肉萎縮症的整合醫療門診，長期關注罕見疾病治療與研究，隨著科技與醫療發展的趨勢，高醫期許自身前進的腳步不停歇，將進一步投入基因治療領域，導入國際藥廠資源，期盼透過基因治療這一塊重要的拼圖，擴展高醫國際合作與國際醫療的版圖。

葉素秋表示，基因治療是醫學發展的趨勢，預計2025年時，全球將有超過20項基因治療產品核准上市。高醫為台灣南部地區首屈一指的醫學中心，希望藉由此次的合作，帶動未來更多的可能性，讓高醫成為南區民眾信賴的首選基因治療之醫學中心。

攜手打造南台灣基因治療中心 高醫與輝瑞簽訂合作備忘錄