發炎體質退散！　婦科名中醫四招提升受孕機率

【健康醫療網／記者張慈恩報導】35歲a小姐為了懷孕十分苦惱，曾接受婦產科試管嬰兒的療程，前後2次都失敗，心灰意冷的她聽從友人建議先以中醫調養，經過半年的針灸與中藥調理，終於喜獲麟兒。

周宗翰中醫師表示，不孕症通常會建議先至婦產科檢查有無器質性的病變，若發現輸卵管阻塞、子宮息肉或子宮肌瘤太大等器質問題導致不孕，建議先由評估手術處理的必要性。若器官構造正常，但都無法懷孕，則建議以中醫調整體質，功能性的問題是中醫強項，改善卵子品質，調整子宮環境，試管嬰兒成功機率才會提高，中藥與針灸可以有效地調整適孕環境，提高受精卵著床的成功機會。

過度肥胖者易發炎惡性循環 降體脂提高受孕機率

周宗翰中醫師表示懷孕是機運問題，不管是中醫調理或是西醫的人工生殖，都只是提高生育的機會，無法百分百成功，但是在臨床上發現，很多婦女不孕是身體容易發炎導致。特別是過度肥胖的婦女，脂肪細胞會製造及分泌促進發炎的脂肪激素，造成胰島素阻抗增加、各種代謝異常，導致痰濕型的體質；產生過多胰島素也會促進發炎，發炎又導致肥胖，溼濁久易化熱，進而影響到子宮與卵巢的功能，使著床失敗率提高，所以過重婦女一定要降低體脂，改善發炎體質就能提高受孕機會。

反覆性的陰道感染、骨盆腔炎常常代表子宮濕熱，也是不孕的高危險群。周宗翰中醫師解釋，反覆發炎導致子宮內部沾黏，這種體質不建議吃補藥，一吃補就上火讓感染更加嚴重，可使用龍膽草、貫眾、白頭翁等中藥改善子宮濕熱的環境，一般而言，在中藥與針灸的調整下通常會希望高溫期持續12~14天，低溫期則是可長可短，而通常子宮內膜修補需要10天以上，因此月經週期最好不要短於25天，創造出適合受精卵著床的環境。有幾次在調理的過程中，原本準備要做試管嬰兒的婦女自然就受孕了。

日常四招改善發炎體質 好孕自然上門

而飲食也是改善發炎體質的關鍵，周宗翰中醫師強調，有四個關鍵必須做到：

1. 減少攝取加工食品、精緻澱粉

2. 避免燒烤食物

3. 保持心平氣和

4. 作息正常、睡眠充足

加工食品中的添加劑、色素和糖等，都是促炎的罪魁禍首，如添加糖的飲料和甜食，香料過重的麵包糕餅，當身體處於慢性發炎的狀態下，體內分泌的發炎細胞因子都可能干擾受孕與胚胎的著床。平時可以透過選擇原型食物和低限度的加工食品有助降低發炎反應。

避免煙燻燒烤食物，食物經過高溫燒烤會產生致癌的自由基，不但會讓身體發炎，也容易使感染更嚴重。「腸道功能失衡」是導致不孕症的原因，中醫常以調理腸胃的中藥治療不孕，身體本身處於發炎、壓力狀態，就會導致腸道功能不好、營養素吸收不佳，建議正在備孕的女性要以蒸煮位主要的烹調方式飲食上搭配辛香料：像是咖哩的薑黃、生薑、大蒜、洋蔥、青蔥等，都含有抗發炎效果或抗氧化的植化素。

外界壓力、情緒刺激等心情上的變化，都會導致免疫系統失調，字體免疫系統失常容易導致炎症反應，因此隨時保持心情平和、有暢通的宣洩紓壓管道，才能避免發炎上身。

晚睡熬夜、久坐不動又愛吃消夜，容易導致代謝性肥胖、當脂肪的瘦素以及腦部血清素分泌降低，就會造成發炎反應引起肥胖，充足的睡眠是抵禦發炎最好的武器。正常作息、充足睡眠是最佳免疫處方，周宗翰中醫師建議晚間11點前入眠最好，早睡早起去運動是備孕不可或缺的一環，又以「有氧運動」的效果較佳像是跑步、游泳、拳擊或有氧舞蹈等，可選擇多樣化的運動模式刺激身體，有氧運動以外，不妨穿插每週安排兩天的肌力訓練，能減少發炎、促進骨盆腔的循環，改善氣滯血瘀增強卵子的品質，將有助於提高受孕的機率。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56679

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