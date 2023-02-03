（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據一篇初步研究顯示，顧好口腔健康，不僅擁有一口好牙，更能遠離神經系統疾病。該研究將在下週於美國達拉斯舉行的美國中風協會國際會議上發表。

根據美國中風協會統計，中風為美國第5大死因，也是導致殘疾的主要原因；過去的研究顯示，牙齦等口腔問題會增加心臟病等相關疾病風險，包含高血壓。而該篇初步研究證明了有牙齦疾病、缺牙等口腔問題，甚至不良的刷牙習慣、未定期清潔牙菌斑都會增加中風風險。

在2014至2021年間，美國耶魯醫學院的研究人員分析了來自英國生物樣本庫約4萬名沒有中風史的成人資料，這些人平均年齡57歲，46%為男性，並對其進行105種口腔健康篩查，包含是否有齲齒、假牙、缺牙和牙齦等問題，以評估口腔健康與大腦疾病間的關聯。

研究人員使用磁振造影(MRI) 檢查，來篩選出大腦不健康的跡象和細微的結構損傷，並與同年齡的健康成人相比，觀察大腦結構的變化。結果發現，口腔健康不佳的人更容易有白質損傷的情況，例如若有蛀牙、缺牙問題者，在MRI上顯示，大腦白質病變增24%，而整體口腔健康狀況較差者，從掃描圖像中發現微結構損傷增加了43%的變化。

美國口腔系統健康學會董事會成員Alan Reisinger博士推斷，當患有牙齦疾病時，某些有害菌可進入到血液中，引起人體的全身發炎反應，進而提高一連串疾病風險，包含心臟病、中風、失智、妊娠併發症和癌症等。

研究團隊強調，上述論證僅為初步研究的結果，仍需要蒐集更多資料，包括不同種族，不排除未來會展開臨床實驗去驗證改善口腔健康對大腦帶來的益處。

美國研究：想遠離腦神經疾病 記得顧好口腔健康