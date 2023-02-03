【呼應台灣燈會】台北萬豪推期間限定元宵主題調酒　甜酒釀、紅豆、湯圓創意元素入杯

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 睽違23年，台灣燈會以「光源台北」為主題再度回歸台北，為響應此盛事，名列世界級餐飲評鑑50 Best Discovery推薦酒吧的台北萬豪酒店INGE’S Bar & Grill，即日起至2023年2月28日止限期推出三款元宵主題熱調酒，融入台灣傳統元宵時節應景必吃的湯圓、甜酒釀、紅豆等元素，打造別具風格的調酒熱飲。

位於台北萬豪酒店(Taipei Marriott Hotel ) 20樓的INGE’S Bar & Grill高空景觀餐廳，連續三連榮獲世界級餐飲評鑑50 Best Discovery推薦，坐擁270高空環景視野，將台北101、松山機場飛機起降至基隆河畔之景致一覽無遺，更為欣賞台北夜景首選聖地。

調酒師以台灣元宵為主題設計三款應景「INGE’S Signature原創風味調酒」(如上圖):

♦其中「花好月圓」以法芙娜80%黑巧克力、法國桑椹香甜酒、伏特加及鮮奶，放上小巧棉花糖比擬傳統元宵節必吃的湯圓，濃郁絲滑的口感令人心醉神迷；

♦另一款熱調酒「KABU'S NOSTALGIA」以紅豆、蘭姆酒、烏龍茶、肉桂及牛奶打造，香濃綿密口感為冷冽冬天注入甜蜜暖意；

♦「WINTER HOME」則以甜酒釀、桂花、蘋果汁、蜂蜜、波本威士忌，打造最應景的中西合璧風格調酒，為元宵佳節暖心更添新意。

元宵主題熱調酒每杯售價450元+10%。訂位及詳情請洽INGE'S Bar & Grill (02)2175-7997。

禁止酒駕，飲酒過量有害健康。

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