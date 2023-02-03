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亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/03 10:32
Ultra Taiwan將於4月16日登場。(圖/Ultra Taiwan)  

Ultra Taiwan將於4月16日登場。(圖/Ultra Taiwan)  

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 電音盛事Ultra Taiwan來囉！世界百大DJ榜首「國民男友」Martin Garrix將登陸台灣，該指標性戶外電音趴一次集結3位百大前10名DJ，將於4月16日演出。

Ultra Taiwan今年3度回歸大佳河濱公園，台灣是唯一東亞站，首波表演陣容已於昨（2）日公布，讓人眼睛為之一亮的是，奪下2022百大DJ榜首的26歲荷蘭鮮肉DJ Martin Garrix將參與演出，代表作包含《Scared To Be Lonely》、《Animals》、《In the Name of Love》。

第一波公布的名單中還有百大DJ第5跟第6名的Armin Van Buuren跟Afrojack，及Nicky Romero；Armin Van Buuren憑歌曲《This Is What It Feels Like》成為第4位獲得格萊美獎提名的Trance製作人，也是Billboard電子專輯排行最多次上榜的紀錄保持人，多達21次。

魅力驚人！在尚未公布演出名單前，首波早鳥票券於去年12月11日開賣後一小時內就夥續完售，VIP票券也在今年初秒殺，主辦單位已於1月18日釋出第二波票券，今年Ultra也將前往阿布達比、南非、美國、澳洲、秘魯、巴西、西班牙、克羅埃西亞，有興趣的讀者請前往官網查詢。

不囉嗦！Martin Garrix直接聽起來！
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