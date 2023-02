亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 電音盛事Ultra Taiwan來囉!世界百大DJ榜首「國民男友」Martin Garrix將登陸台灣,該指標性戶外電音趴一次集結3位百大前10名DJ,將於4月16日演出。

Ultra Taiwan今年3度回歸大佳河濱公園,台灣是唯一東亞站,首波表演陣容已於昨(2)日公布,讓人眼睛為之一亮的是,奪下2022百大DJ榜首的26歲荷蘭鮮肉DJ Martin Garrix將參與演出,代表作包含《Scared To Be Lonely》、《Animals》、《In the Name of Love》。

第一波公布的名單中還有百大DJ第5跟第6名的Armin Van Buuren跟Afrojack,及Nicky Romero;Armin Van Buuren憑歌曲《This Is What It Feels Like》成為第4位獲得格萊美獎提名的Trance製作人,也是Billboard電子專輯排行最多次上榜的紀錄保持人,多達21次。

魅力驚人!在尚未公布演出名單前,首波早鳥票券於去年12月11日開賣後一小時內就夥續完售,VIP票券也在今年初秒殺,主辦單位已於1月18日釋出第二波票券,今年Ultra也將前往阿布達比、南非、美國、澳洲、秘魯、巴西、西班牙、克羅埃西亞,有興趣的讀者請前往官網查詢。

不囉嗦!Martin Garrix直接聽起來!