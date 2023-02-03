台北市副市長林奕華3日正式上工　首要任務: 台灣燈會

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市副市長林奕華今天(3日) 正式上工，表示會聽取台灣燈會簡報、探討細節，並針對外界關心的問題如行銷等來努力，她跟另一名副市長李四川的分工，李四川是工務、自己是人文面。

台北市長蔣萬安日前表示，林奕華將於今天正式接任北市副市長。林奕華今上午與蔣萬安開會前，簡單接受媒體聯訪。

林奕華表示，會議上會跟李四川討論這段時間市政推動狀況，也會聽取台灣燈會簡報，因為燈會明天(4日)彩排、後天開幕，再探討相關細節。

媒體詢問如何銜接台灣燈會業務，林奕華說，希望藉由這次燈會從大安區到信義區的布置，帶動商圈發展，且這次燈會有許多科技與數位藝術，結合傳統跟現代的結合，呈現出台北首都特色。

林奕華並說，她跟副市長李四川的分工部分，李四川是硬體的工務面、自己是軟實力的人文面，例如育兒、長照等，會跟蔣萬安一起落實所有政見。

媒體追問若第3名副市長到位，分工是否改變？林奕華則說，到時候要看第3名副市長的專長再調整相關局處分工。

另外，由於林奕華昨天才請辭立委，遭批沒收補選，還有公民團體要求繳回立委薪資。

林奕華回應，她答應接副市長時，就跟蔣萬安及國民黨立法院黨團講好時間點是2月，因為在立院還有菸害防制法、氣候變遷因應法、預算等任務，是把原本要做的事告一段落，之後就交給其他立委如王鴻薇、李德維、曾銘宗繼續完成，服務不間斷；而薪資部分都按照立院相關規定，沒有問題。