（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）舊諜報電影才會出現的情節，竟發生在現實生活中。美國國防部2日表示，一枚來自中國的氣球，在美國西部領空盤桓多日，疑似進行偵蒐活動，一度考慮將之擊落，擔憂地面風險遂作罷。

綜合路透、美聯社報導，五角大廈官員指出，情蒐氣球在美國空域飛行多日，飛越多處「敏感」地點，包括蒙大拿州。馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base）就位於蒙大拿州，除了有美國三大核彈發射井基地之一，亦有150座彈道飛彈發射井。

氣球飛行的高度，高於民航航道，軍方出動了包括F-22在內的戰機，只要白宮一聲令下，就會將之擊落。不過五角大廈指出，鑒於氣球的體積不小，若貿然摧毀，碎片殘骸恐對地面人員造成一定的風險。

國防部表示，目前持續監視器球，並採取行動阻擾其取得敏感資訊，但未說明若不擊落，將如何處置。官員補充說道，過去幾年來也曾有間諜氣球闖入的情事，但停留時間從未如這顆般久。儘管如此，軍方稱氣球所能取得的情報有限。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中在即，是美中關係惡化以來，訪中層級最高的官員，雙方如何破冰備受關注。此時出現偵察氣球事件，將如何影響此行，有待觀察。

當地民眾稱，發現空中出現了一「大型圓形白色物體」，還以為是UFO，停留了45分鐘之久，移動緩慢。國防部不願證實白氣球是否就是間諜氣球。

諜報電影情節？中國間諜氣球闖入美國領空 戰機待命



馬姆斯卓空軍基地彈道飛彈發射井（圖／美聯社）