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台灣拉法葉艦採購弊案 追回首筆海外不法所得3.3億元

收受回扣的掮客軍火商汪傳浦案發後潛逃英國，並將不法所得藏匿於妻小在瑞士等多國共61個帳戶內。瑞士司法部2021年2月間表示，將歸還先前查扣拉法葉艦軍購案的部分回扣，近2.66億美元（約新台幣74億元）。

By 政治組, 台灣英文新聞－記者
2023/02/02 20:51
法國拉法葉艦 （圖／中央社檔案照）

法國拉法葉艦 （圖／中央社檔案照）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）被法國翻拍成電影的「拉法葉艦採購弊案」，22年來法務部努力不懈的追討海外不法所得，今（2）日列支敦斯登將所凍結涉弊的已故軍火商汪傳浦首筆海外不法所得匯入台北地檢署，1103萬美元（約新台幣3.3億元）的不法所得將由北檢執行後續沒收。

轟動一時的「拉法葉艦採購弊案」如今再度進入大眾眼簾。國軍當初向法國湯姆笙公司購買拉法葉艦，掮客汪傳浦與該公司簽訂協議，約定從中獲取5億1594萬美元（約新台幣153億元）回扣。後該案因尹清楓命案爆發，汪傳浦潛逃英國，並將不法所得藏匿於妻小在瑞士等多國共61個帳戶內。

法務部今日發布新聞稿指出，2001年歐洲媒披露有異常鉅額資金流入汪家，我國最高檢察署積極向歐洲各國尋求司法互助，凍結汪家海外資產，列支敦斯登於2006年9月同意協助並凍結汪家帳戶。

與此同時，汪傳浦與前海軍上校郭力恆（已判刑確定並執行完畢）藉軍購案取得鉅額回扣約5億美元，經檢察官偵查起訴，汪傳浦、其妻及4名子女長期逃匿國外，法院發布通緝，至今仍未歸案。2015年1月汪傳浦病逝英國，刑事部分獲判決不受理。

汪傳浦與其家屬非法所得原被海外銀行凍結，2016年7月1日刑法單獨宣告沒收新制施行後，最高檢察署即向法院聲請宣告沒收，經最高法院分別於2019年、2020年間分別裁定，確定本案應沒收之犯罪所得本金共4億8,719萬餘美元。法務部依以此為據，由國際及兩岸法律司向歐洲各國尋求司法互助，終於在2日獲列支敦斯登國匯回汪家不法所得1103萬美元，這是20多年來首筆追回的軍火佣金，將由北檢執行沒收程序後歸入國庫。

瑞士司法部2021年2月間表示，將歸還先前查扣拉法葉艦軍購案的部分回扣，近2.66億美元（約新台幣74億元）。
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